Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10

Китайський бенчмарк Master Lu представив десятку смартфонів, які найчастіше підробляли впродовж року. У ТОПі є як нові гаджети 2019-го, так популярні моделі з минулих років.

За даними Master Lu, найчастіше протягом 2019-го року підробляли популярний у Китаї смартфон-розкладачку Samsung W2018. На другій позиції розмістився iPhone 8, а закриває трійку iPhone XS Max.

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Решта сім місць у списку найбільш підроблюваних смартфонів посіли:

iPhone X

розкладний Samsung W2019

Samsung Galaxy S8 +

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi 9

OPPO R11 Plus

OnePlus 7 Pro

Ці смартфони найчастіше підробляють

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