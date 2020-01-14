Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10

  • 15
Очолив добірку гаджет від Samsung - фото 1
Очолив добірку гаджет від Samsung / cnmo

Китайський бенчмарк Master Lu представив десятку смартфонів, які найчастіше підробляли впродовж року. У ТОПі є як нові гаджети 2019-го, так популярні моделі з минулих років.

За даними Master Lu, найчастіше протягом 2019-го року підробляли популярний у Китаї смартфон-розкладачку Samsung W2018. На другій позиції розмістився iPhone 8, а закриває трійку iPhone XS Max.

Це цікаво: Найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020

Решта сім місць у списку найбільш підроблюваних смартфонів посіли:

  • iPhone X
  • розкладний Samsung W2019
  • Samsung Galaxy S8 +
  • Xiaomi Mi Max
  • Xiaomi Mi 9
  • OPPO R11 Plus
  • OnePlus 7 Pro
Ці смартфони найчастіше підробляють - фото 379652
Ці смартфони найчастіше підробляють

Читайте також: Як поклеїти захисне скло на смартфон своїми руками

Джерело: gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4542
ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
  • Вчора, 14:00
  • 1185
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 39480
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології