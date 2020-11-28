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У NASA створили та відправили на Марс пристрій для видобування кисню

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Пристрій дозволяє виробляти кисень - фото 1
Пристрій дозволяє виробляти кисень

Доставка 450 грамів корисного вантажу на орбіту обходиться у $ 10 000, що робить колонізацію Місяця та Марса не тільки надзвичайно дорогою, але і вкрай складною затією. Особливо важливий для майбутніх підкорювачів космосу кисень. Імовірно, рішення цієї проблеми вже на шляху до Червоної планети.

Атмосфера Марса на 95% складається з вуглекислого газу та значно тонша за земну, а доставка кисню обійдеться дуже дорого. Згідно з планами NASA, в майбутньому ракетне паливо можна буде отримувати на місці шляхом перетворення CO2 на кисень, що дозволить прискорити розгортання колонії на Червоній планеті.

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Як очікується, марсохід Perseverance приземлиться на Марсі 18 лютого 2021 року. Через якийсь час він приступить до експерименту з перетворення вуглекислого газу на кисень. З цією метою ровер оснастили приладом під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Пристрій розміром не більший за тостер, призначений для збору певної кількості CO2 з атмосфери за допомогою повітряного насосу. Після цього кожна молекула вуглекислого газу буде розділена на два атоми кисню й один атом вуглецю. У підсумку результати експерименту проаналізують, вимірявши чистоту і кількість виробленого О2.

"MOXIE розроблений, щоб виробляти від шести до 10 грамів кисню на годину – цього достатньо, щоб невелика собака могла дихати. Повномасштабна система виробництва необхідного для повернення додому палива вимагатиме збільшення виробництва кисню приблизно у 200 разів", – розповіли автори дослідження.

Реакція протікає при надвисокій температурі – 800 градусів. Це потребувало особливої ​​жароміцної конструкції приладу, включаючи сплави, надруковані на 3D-принтері. Частина MOXIE покрита золотом з метою захисту іншої частини марсохода від інфрачервоного випромінювання, що генерується у процесі створення кисню. За перші два роки перебування на Марсі пристрій запустять 10 разів, що дозволить перевірити ефективність вилучення кисню з атмосфери в різні марсіанські пори року.

Зараз учені працюють над створенням повнорозмірного екстрактора кисню MOXIE вагою до 1000 кг.

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Джерело: NASA
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