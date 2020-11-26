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Вчені показали нові знімки зворотної сторони Місяця

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Місяць - фото 1
Місяць / nytimes

Китайське національне космічне управління опублікувало нові знімки, зроблені автоматичною міжпланетною станцією "Чан'є-4", що працює на зворотному боці Місяця.

Місяцехід "Юйту-2" працює на супутнику вже 24-й місячний день з моменту посадки (нагадаємо, одна доба на Місяці триває 28 земних). Нова доба для ровера почалася 9 листопада.

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До цього майже два тижні апарат був у "сплячці", поки тривала холодна місячна ніч. Після пробудження "Юйту-2" зробив ряд нових знімків поверхні Місяця, в тому числі 360-градусну панораму, на якій зображений великий кратер серед пустельного ландшафту і віддалений край кратера Фон Кармана.

"Чан'є-4" здійснив посадку в кратері фон Карман 3 січня 2019 року і зробив перший в історії знімок поверхні зворотної сторони Місяця. Очікувалося, що посадковий модуль "Чан'є-4" і місяцехід "Юйту-2" зможуть пропрацювати на Місяці три місяці, проте техніка затрималася на супутнику майже на два роки.

Вчені показали нові знімки зворотної сторони Місяця - фото 436692

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Джерело: space.com
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