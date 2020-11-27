Астронавт NASA зняв нашу планету з вікна Crew Dragon: вражаюче відео

Астронавт NASA Віктор Гловер зняв унікальне відео того, як виглядає планета Земля з космічного корабля Crew Dragon. Космічний ролик з'явився у Twitter астронавта.

Так, космонафт Віктор Гловер, який прибув на МКС в рамках першого регулярного космічного маршруту, зняв на відео космічні краєвиди. Астронавт назвав вид на Землю з корабля Crew Dragon-1 захоплюючим. На короткому відеоролику видно блакитне небо і хмари.

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"Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience", – написав Гловер.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

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