У NASA розповіли, навіщо астронавтам окуляри для плавання

Більшість астронавтів, вирушаючи у космос з ідеальним зором, після повернення відзначають про його погіршення. Це явище медики назвали нейро-окулярним синдромом, пов'язаним з космічними польотами (spaceflight associated neuro-ocular syndrome, SANS). Він викликаний зниженням тиску всередині очей.

Нещодавно вчені провели дослідження і довели, що окуляри, подібні до тих, які носять плавці, можуть захистити очі астронавтів. Вони підвищують внутрішньоочний тиск і зберігають гостроту зору.

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SANS – серйозна проблема для астронавтів, адже він супроводжується так званими ватоподібними вогнищами на сітківці і набряком зорового нерва. Такий синдром спостерігається приблизно у одного з трьох астронавтів Міжнародної космічної станції.

Окуляри для плавання міцно стискають шкіру навколо очей, – пояснює Джессіка Скотт з Університетської асоціації космічного дослідження в Х'юстоні. – І наше дослідження показує, що помірне підвищення внутрішньоочного тиску за допомогою таких окулярів може допомогти зменшити нейро-окулярний синдром, пов'язаний з космічними польотами. Це важливо для захисту здоров'я космонавтів і продовження дослідження космосу людиною.

Окуляри для плавання можуть допомогти астронавтам

NASA вже провела випробування за участю 20 осіб у Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. Десятеро з них використовували окуляри для плавання, а інші – ні. З'ясувалося, що вони дійсно трохи підвищують внутрішньоочний тиск.

У NASA мають намір продовжити дослідження, зокрема, для того, щоб з'ясувати, наскільки безпечно протягом тривалого часу і щодня використовувати такі окуляри.

Відомо, що тривалий вплив невагомості викликає масу інших проблем зі здоров'ям. Щоправда, більшість з показників після повернення на Землю знову приходять в норму.

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