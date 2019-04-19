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Жінка-астронавт NASA поб'є рекорд безперервного перебування у космосі

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Космонавтка проведе у космосі 328 днів - фото 1
Космонавтка проведе у космосі 328 днів

40-річна Крістіна Кох встановить новий рекорд з тривалості безперервного перебування у космосі. Вона прибула на борт Міжнародної космічної станції 14 березня і залишиться на орбіті до лютого 2020 року. Таким чином, вона проведе у космосі 328 днів.

Якщо все піде за планом, це буде найдовший безперервний космічний політ жінки-астронавта. Колишній рекорд належить Пеггі Уїтсон – у 2017 році вона провела на орбіті 288 днів. Єдиний астронавт, який пробув на МКС довше, – Скотт Келлі (340 днів у 2016 році).

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Саме Крістіна Кох разом з колегою Енн Маклейн повинна була зробити перший жіночий вихід у відкритий космос, який NASA, на жаль, скасував, оскільки скафандр середнього розміру був тільки один. Крістіна вирушила на завдання за межі МКС разом з астронавтом Ніком Хейгом.

Рішення продовжити політ жінки-астронавта космічне агентство прийняло у рамках підготовки польотів у глибокий космос, маючи намір зібрати інформацію про вплив тривалого космічного польоту на тіло людини.

Крістіна Кох планує побити рекорд з безперервного перебування у космосі - фото 322533
Крістіна Кох планує побити рекорд з безперервного перебування у космосі

Розширена місія Крістіни надасть додаткові дані для нашої Програми досліджень людини і майбутніх місій на Місяць і Марс, – заявляє Дженніфер Фогарти з Космічного центру імені Джонсона.

Сама ж Крістіна коментує усе так: "Один місяць вже пройшов. Попереду – ще десять".

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Джерело: Euronews
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