Вчені знайшли першу молекулу у Всесвіті

Цей елемент є одним з найпоширеніших на Землі / SciTechDaily

Фахівці аерообсерваторії SOFIA зробили прорив у вивченні Всесвіту. Вони виявили "першу" у Всесвіті молекулу в космосі. Про це повідомляє NASA.

Фахівці стверджують, що першою молекулою у Всесвіті став іон гідриду. Через 100 000 років після Великого вибуху в просторі з'явилися атоми водню, гелію і літію.

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Тоді гелій об'єднався з іонізованим воднем, утворивши першу молекулу, іон гідриду гелію (HeH+). Кожна молекула має індивідуальне випромінювання. Саме його фахівцям вдалося засікти в молодій планетарній туманності NGC 7027 у Чумацькому шляху. Вона віддалена від Землі на 3000 світлових років, а її вік не більший за 600 років.

Цей елемент є одним з найпоширеніших на Землі. Але раніше його наявність у космосі довести не вдавалося. Фахівці зазначають, що це відкриття підтверджує правильність базового розуміння ранніх етапів утворення Всесвіту.

Прорив у вивченні Всесвіту

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