У NASA показали на космічних фото, як "плавиться" Земля

NASA опублікувало знімки, які показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд. Про це повідомляється на сайті агентства.

Наголошується, що 6 лютого 2020 метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди. Термометри на базі Есперанса на північній частині Антарктичного півострова показали +18,3°C. Така температура викликала танення на прилеглих льодовиках.

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Так, наприклад, на отриманих знімках за 4 і 13 лютого можна розглянути швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді.

Як відзначили вчені, 6 лютого на острові відбулося пікове танення – 30 міліметрів. В цілому сніговий покрив на Eagle Island зменшився на 106 міліметрів з 6 по 11 лютого.

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