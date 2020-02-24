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У NASA показали на космічних фото, як "плавиться" Земля

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У NASA показали на космічних фото, як "плавиться" Земля - фото 1

NASA опублікувало знімки, які показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд. Про це повідомляється на сайті агентства.

Наголошується, що 6 лютого 2020 метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди. Термометри на базі Есперанса на північній частині Антарктичного півострова показали +18,3°C. Така температура викликала танення на прилеглих льодовиках.

І ще: Температура Світового океану у 2019 році побила рекорд

Так, наприклад, на отриманих знімках за 4 і 13 лютого можна розглянути швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді.

Як відзначили вчені, 6 лютого на острові відбулося пікове танення – 30 міліметрів. В цілому сніговий покрив на Eagle Island зменшився на 106 міліметрів з 6 по 11 лютого.

У NASA показали на космічних фото, як 'плавиться' Земля - фото 387959

У NASA показали на космічних фото, як 'плавиться' Земля - фото 387960

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Джерело: earthobservatory.nasa
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