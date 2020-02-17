Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

У NASA показали найвищі хмари

  • 19
Хмари - фото 1
Хмари / instagram

Вчені NASA зафіксували найвищі хмари в атмосфері нашої планети. Кадр назвали "листівкою з краю космосу".

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало фото хмар, зроблених з орбіти.

І ще: Послухайте, як шумить сонячний вітер

"Ці хмари кольору електрик можна побачити, тільки коли сонце опускається за земний горизонт і освітлює їх", – пояснили в NASA. Знімок був зроблений з орбіти Міжнародної космічної станції на висоті близько 430 кілометрів над південною частиною Тихого океану.

Вчені підкреслили, що ці хмари – найвищі в атмосфері планети Земля. Сріблясті хмари утворюються в мезосфері Землі на висоті приблизно 76-85 кілометрів, їх можна побачити в глибокі літні сутінки в широтах між 50 і 70 градусами північної і південної широти.

Читайте також: Магнітні бурі у лютому 2020: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: instagram
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • Вчора, 16:54
  • 314
Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
  • Вчора, 18:50
  • 1346
Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
  • 15 лютого, 22:09
  • 767
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології