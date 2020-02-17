У NASA показали найвищі хмари

Вчені NASA зафіксували найвищі хмари в атмосфері нашої планети. Кадр назвали "листівкою з краю космосу".

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало фото хмар, зроблених з орбіти.

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"Ці хмари – кольору електрик – можна побачити, тільки коли сонце опускається за земний горизонт і освітлює їх", – пояснили в NASA. Знімок був зроблений з орбіти Міжнародної космічної станції на висоті близько 430 кілометрів над південною частиною Тихого океану.

Вчені підкреслили, що ці хмари – найвищі в атмосфері планети Земля. Сріблясті хмари утворюються в мезосфері Землі на висоті приблизно 76-85 кілометрів, їх можна побачити в глибокі літні сутінки в широтах між 50 і 70 градусами північної і південної широти.

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