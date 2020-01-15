Температура Світового океану у 2019 році побила рекорд

Температура океанів у 2019 році визнана найвищою за всю історію спостережень, при цьому вона продовжує підвищуватися. У дослідженні, проведеному міжнародною групою вчених, йдеться про те, що останні 10 років були найтеплішими за всю історію спостережень за глобальними температурами в океані.

Автори опублікували свої результати із закликом до людей повернути назад зміну клімату. Дослідники повідомляють, що глобальна температура океану не тільки збільшується, але цей процес ще й прискорюється. Згідно з дослідженням, температура океану 2019 року приблизно на 0,075 градуса Цельсія вища за середню за 1981-2010 роки. Щоб досягти цієї температури, океану треба було б 228 000 000 000 000 000 000 000 (228 секстильйонів) джоулів тепла.

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"Це дійсно багато нулів. Щоб було легше зрозуміти, я зробив розрахунок. Атомна бомба в Хіросімі вибухнула з енергією близько 63 000 000 000 000 джоулів. Кількість тепла, яке ми помістили у Світовий океан за останні 25 років, дорівнює 3,6 мільярда вибухів атомної бомби в Хіросімі. Це виміряне потепління океану незаперечно і є ще одним доказом глобального потепління", – сказав Ліцзінь Ченг, провідний автор статті і доцент Міжнародного центру наук про клімат і навколишнє середовище при Інституті фізики атмосфери (IAP) Китайської академії наук (CAS).

2019 рік побив попередні рекорди, встановлені в попередні роки для глобального потепління, і його наслідки вже проявляються у вигляді більш екстремальних погодних умов, підвищення рівня моря і заподіяння шкоди океанським тваринам.

Крім прогнозів на майбутнє, не варто забувати, що в північній частині Тихого океану вже присутнє аномальне явище: у 2013-2015 роках там утворилася гігантська "крапля", температура якої на 6 градусів перевищила температуру всієї води в океані. Вона привела до загибелі морських мешканців – від фітопланктону до зоопланктону, від риб до китів. Що стосується людських жертв, то, попереджають фахівці, гарячі області в океанах можуть впливати на утворення штормів: наприклад, потепління в Мексиканській затоці спровокувало зародження урагану Харві у 2017 році і урагану Флоренс у 2018, які забрали життя десятки людей.

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