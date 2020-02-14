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В Антарктиці зафіксували рекордно високу температуру

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Антарктика - фото 1
Антарктика / aptouring

Бразильські вчені зафіксували на "білому континенті" рекордно високу температуру. Рекорд був встановлений 9 лютого.

Повідомляється, що замір температури був проведений на полярній станції, яка розташована на острові Сеймур поблизу північного краю материка в рамках розпочатого 20 років тому проєкту з вивчення впливу глобального потепління клімату на вічну мерзлоту.

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Водночас бразильський учений Карлос Шефер, заявив журналістам, що рекордно висока температура в Антарктиці ніяк не пов'язана з глобальним потеплінням. Зроблений замір він назвав "даними, отриманими в конкретний момент і не є частиною довгострокового дослідження".

При цьому новина про те, що температура в Антарктиці перетнула позначку у +20 градусів, швидше за все, посилить побоювання, пов'язані з перегрівом планети, відзначає агентство. Прискорене танення льодовиків в Антарктиці призводить до підвищення рівня світового океану, яке, у свою чергу, становить загрозу для розташованих на березі міст і малих острівних народів.

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Джерело: afp
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