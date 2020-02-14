В Антарктиці зафіксували рекордно високу температуру

Бразильські вчені зафіксували на "білому континенті" рекордно високу температуру. Рекорд був встановлений 9 лютого.

Повідомляється, що замір температури був проведений на полярній станції, яка розташована на острові Сеймур поблизу північного краю материка в рамках розпочатого 20 років тому проєкту з вивчення впливу глобального потепління клімату на вічну мерзлоту.

І ще: Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина

#UPDATE Scientists in Antarctica have recorded a new record temperature of 20.75 degrees Celsius (69.35 Fahrenheit), breaking the barrier of 20 degrees for the first time on the continent, a researcher said https://t.co/YwTegbTIZN pic.twitter.com/1YuZO0jzm0 — AFP news agency (@AFP) February 14, 2020

Водночас бразильський учений Карлос Шефер, заявив журналістам, що рекордно висока температура в Антарктиці ніяк не пов'язана з глобальним потеплінням. Зроблений замір він назвав "даними, отриманими в конкретний момент і не є частиною довгострокового дослідження".

При цьому новина про те, що температура в Антарктиці перетнула позначку у +20 градусів, швидше за все, посилить побоювання, пов'язані з перегрівом планети, відзначає агентство. Прискорене танення льодовиків в Антарктиці призводить до підвищення рівня світового океану, яке, у свою чергу, становить загрозу для розташованих на березі міст і малих острівних народів.

Читайте також: У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі кадри