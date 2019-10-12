У NASA почали вивчати космічну погоду

Багато процесів в атмосфері землі відбуваються під впливом сонячної енергії. Явища на кшталт північного сяйва та геомагнітних бур називають космічною погодою, прогнозувати яку поки не навчилися навіть найкращі уми. Космічне агентство NASA вирішило виправити це.

Після двох років затримок американське космічне агентство все ж запустило супутник ICON (Ionospheric Connection Explorer) в іоносферу, що розташована на кордоні з космосом. На потрібну висоту його доставила ракета Pegasus XL, яку у свою чергу запустили з літака-носія Lockheed L-1011 TriStar. 287-кілограмовий апарат найближчим часом пройде необхідні тести і калібрування, після чого зможе приступити до роботи.

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У рамках місії ICON супутник збиратиме свідчення про температуру, щільність, кількість плазми й інших частинок. З його допомогою дослідники планують визначити, як саме утворюються маловивчені космічні явища.

Пристрій розташований на висоті близько 580 кілометрів над поверхнею Землі і повільно обертається навколо планети по низьких широтах – саме там, за словами представників NASA, протікає велика частина цікавих для них процесів.

ICON працюватиме спільно з GOLD – апаратом, що розташований на висоті 35,4 тисячі кілометрів і збирає дані про іоносферу зверху. На думку вчених, разом вони нададуть чіткішу інформацію про космічну погоду.

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