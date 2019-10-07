NASA і Uber протестують систему управління аеротаксі

Експерти дослідницького центру Ames Research Center, що належить NASA, оголосили про початок спільного з сервісом таксі Uber проєкту з тестування системи моніторингу пасажирського повітряного транспорту.

Мета програми – організація повітряних перевезень за допомогою аеротаксі в міських умовах.

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Система моніторингу Urban Air Mobility (UAM) керуватиме літаючим транспортом у різних населених пунктах. Вона, за заявою розробників, дозволить малим повітряним судам уникати виникнення проблем при польоті, включаючи можливість зіткнення. Під час спільних тестів Uber і NASA фахівці обох компаній планують з'ясувати, яка інформація необхідна для створення нової інфраструктури.

Мова не тільки про пасажирський літаючий транспорт, а й про дрони служб доставки. Наразі не планується підіймати в повітря справжній авіатранспорт – під час попереднього тестування комп'ютерні системи NASA і Uber будуть об'єднані для моделювання різних сценаріїв польотів на низьких висотах.

У найближчі місяці аерокосмічне агентство збирається залучити до спільної роботи й інших партнерів в області повітряних перевезень.

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