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NASA опублікувало надзвичайно чіткі фото центру Чумацького Шляху
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Центр Чумацького Шляху охоплює мільйони зірок, широкий спектр випромінювань та значну кількість газу. Розглядати все це різноманіття у наземний телескоп не вийде через велике число перешкод, але з космосу вид відкривається значно видовищніший.
Агентство NASA опублікувало знімки нашої галактики у високій роздільній здатності, зроблені за допомогою космічної обсерваторії Spitzer.
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Якісний знімок центру галактики зроблений інфрачервоним телескопом Spitzer. NASA опублікувало його для демонстрації досягнень космічної промисловості та просування проєкту космічної обсерваторії James Webb Space Telescope (JWST), яка повинна почати роботу у 2021 році. Космічний апарат отримає досконаліші інфрачервоні камери, ніж його попередник і можливість захоплювати в кадр значно дрібніші деталі.
Навіть одне зображення з Webb стане найякіснішим знімком центру галактики, з-поміж зроблених в історії, – заявив один з творців телескопа Роланд Ван Дер Марел.
Фотографія Spitzer складається з безлічі дрібніших знімків, що зафіксували інфрачервоне випромінювання. Сприйнятливість до інфрачервоного світла дозволила Spitzer подолати перешкоду у вигляді хмар міжзоряного пилу, що відокремлюють Землю від центру галактики, розташованого за 26 000 світлових років від планети.
"Холодніші" старі зірки мають синюватий відтінок, а масивні молоді – насичений червоний. Горизонтальна смуга в центрі знімка – площина диска Чумацького Шляху, а найяскравіша пляма і є центром галактики, всередині якого розташована надмасивна чорна діра.
Так багато цікавих, дивних речей відбувається в центрах галактик. Ми хочемо з'ясувати, що відбувається в нашій власній, – зазначила Марсія Ріці, один з розробників розробку інфрачервоної камери для нового телескопа.
JWST повністю зібраний і зараз тестується в Каліфорнії на потужностях концерну Northrop Grumman. Запуск у космос запланований на 31 березня 2021 року. Очікується, що він допоможе вивчити кожну стадію історії Всесвіту, а також отримати зображення чорної діри в центрі галактики високої якості.
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