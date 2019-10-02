У мережу виклали тизер електричного кросовера Volvo XC40 Electric

Компанія Volvo випустила відеоролик, присвячений першому серійному електромобілю марки. Версія XC40 на електротязі відрізнятиметься від звичайних компактних кросоверів зміненим дизайном передньої частини з "глухою" радіаторною решіткою, новою кольоровою гамою та спеціальною панеллю приладів.

Дизайнери Volvo впевнені, що суцільна радіаторна решітка посприяє кращій обтічності кросовера, забезпечить кращу економічність, а також дозволить органічніше замаскувати датчики та лідари систем асистування. Крім того, електромобіль відзначиться більшою місткістю – під капотом XC40 Electric з'явиться невеликий багажний відсік об'ємом близько 30 літрів.

І ще: Mini анонсувала комфортний мініатюрний електрокар

У салоні позашляховик "на батарейках" можна буде впізнати за особливою графікою приладової панелі, адаптованому інтерфейсу й екологічно чистим елементах інтер'єру, виготовленим з вторсировини. Крім того, XC40 Electric отримає спеціальні 19- і 20-дюймові диски. При цьому, як і раніше, кросовер можна буде замовити у двоколірному виконанні з чорним контрастним дахом.

Інженери шведської фірми позиціонують XC40 Electric як найбезпечніший Volvo в лінійці. Позашляховик отримає спеціальну захисну структуру кузова та комплекс активних систем безпеки. Прем'єра моделі відбудеться 16 жовтня.

Читайте також: Ексклюзивна модель: Toyota представила повнопривідну Camry