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У мережу виклали тизер електричного кросовера Volvo XC40 Electric

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Volvo XC40 Electric покажуть 16 жовтня - фото 1
Volvo XC40 Electric покажуть 16 жовтня

Компанія Volvo випустила відеоролик, присвячений першому серійному електромобілю марки. Версія XC40 на електротязі відрізнятиметься від звичайних компактних кросоверів зміненим дизайном передньої частини з "глухою" радіаторною решіткою, новою кольоровою гамою та спеціальною панеллю приладів.

Дизайнери Volvo впевнені, що суцільна радіаторна решітка посприяє кращій обтічності кросовера, забезпечить кращу економічність, а також дозволить органічніше замаскувати датчики та лідари систем асистування. Крім того, електромобіль відзначиться більшою місткістю – під капотом XC40 Electric з'явиться невеликий багажний відсік об'ємом близько 30 літрів.

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У салоні позашляховик "на батарейках" можна буде впізнати за особливою графікою приладової панелі, адаптованому інтерфейсу й екологічно чистим елементах інтер'єру, виготовленим з вторсировини. Крім того, XC40 Electric отримає спеціальні 19- і 20-дюймові диски. При цьому, як і раніше, кросовер можна буде замовити у двоколірному виконанні з чорним контрастним дахом.

Інженери шведської фірми позиціонують XC40 Electric як найбезпечніший Volvo в лінійці. Позашляховик отримає спеціальну захисну структуру кузова та комплекс активних систем безпеки. Прем'єра моделі відбудеться 16 жовтня.

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Джерело: Motor
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