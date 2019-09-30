Ексклюзивна модель: Toyota представила повнопривідну Camry

Компанія Toyota представила повнопривідну модифікацію нової Camry. Такий седан доступний тільки на японському ринку й обладнаний заднім електромотором, який допомагає ДВЗ при старті на слизькому покритті.

Японський варіант Toyota Camry – це гібрид з 2,5-літровим атмосферним двигуном та електромотором, які в сумі видають 211 кінських сил. Для модифікації e-Four передбачена установка ще одного електромотора, але на задній осі. У такої машини пікова потужність складе близько 218 кінських сил.

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Повнопривідний седан орієнтований на покупців з північних або гірських районів Японії, тому повний привід тут задіюється тільки при старті і вимикається після досягнення швидкості 10 кілометрів на годину. У продаж Camry з системою e-Four на японському ринку надійдуть у середині грудня.

На українському ринку теж доступна гібридна Toyota Camry

На український ринок гібридна Toyota Camry теж поставляється. За версію, яка містить до 218 "конячок" під капотом та коштує від 731 тисячі гривень.

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