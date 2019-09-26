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Новинка від Volvo стане найбезпечнішим автомобілем на ринку

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Новинку від Volvo покажуть 16 жовтня - фото 1
Новинку від Volvo покажуть 16 жовтня

Протягом декількох місяців представники концерну натякали на швидкий вихід позашляховика, силова установка якого працюватиме винятково на електричній тязі. Нарешті, інженери компанії поділилися новими подробицями про модель Volvo XC40.

Як запевняють представники автоконцерну, Volvo XC40 стане "найбезпечнішим автомобілем на дорозі". Досягти цього інженери планують завдяки використанню нового компонування елементів та низки революційних функцій.

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Акумулятор XC40 розміщуватиметься в підлозі транспортного засобу, завдяки чому буде збільшена його стійкість та знизиться ризик перекидання під час заносу. Для літій-іонних елементів передбачений спеціальний захисний каркас з виділеною зоною зминання – при різкому ударі всю кінетичну енергію на себе візьме саме такий кожух, а не вибухонебезпечні банки акумуляторів.

Автомобілі будуть максимально захищеними від пошкоджень - фото 357796
Автомобілі будуть максимально захищеними від пошкоджень

Додатково Volvo посилила передню та задню частину з перерахунком на відсутність бензинового двигуна. Весь кузов автомобіля практично усіяний всілякими камерами, радарами й ультразвуковими датчиками, які керуються за допомогою єдиної системи моніторингу Advanced Driver Assistance. Компанія обіцяє розповісти всі подробиці про роботу електроніки на презентації.

Анонс Volvo XC40 відбудеться 16 жовтня.

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Джерело: engadget
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