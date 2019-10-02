Mini анонсувала комфортний мініатюрний електрокар

Керівники автовиробника Mini оприлюднили інформацію про свою нову модель. Новинку оснастять електродвигуном і вона буде ще меншою за своїх попередників.

Реалізація моделі нового покоління Mini намічена на 2022 рік. Зараз стали відомі деякі подробиці, що стосуються нового транспортного засобу цього автовиробника. Так, модель будуватимуть на абсолютно новій платформі. Бернд Кербер, керівник автовиробника Mini, повідомив, що транспортний засіб буде мати менші розміри в порівнянні з актуальною моделлю.

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Покупці нового автомобіля отримають можливість вибирати між моделями, оснащеними як традиційними бензиновими двигунами, так і машинами з гібридною силовою установкою, а також повністю електричним варіантом.

Раціональне використання простору – саме ця ідея лежить в концепції нового автомобіля. Наразі інженерно-технічні працівники компанії і дизайнери ведуть роботи зі створення загальної концепції транспортного засобу. Ще однією новиною від цього автовиробника стало те, що з 1 листопада зупиниться конвеєр заводу Mini в Оксфорді, причиною такого кроку став вихід Великобританії з ЄС.

MINI - Electrek

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