У мережу виклали перший уривок з біографії Меган Маркл і принца Гаррі

Газета The Times опублікувала уривок з книги "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" ("У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї"). Авторами неофіційною біографії є ​​журналісти і королівські біографи Омід Шорбі і Каролін Дюран.

В основу книги лягли відверті інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських.

Поворотним моментом в історії королівської сім'ї стало оголошення заручин Гаррі і Меган: "Напередодні весілля були сказані і зроблені дійсно руйнівні речі". Як запевняють автори, Кейт Міддлтон і принц Вільям найменше хотіли цього союзу: "Вони змусили Меган почуватися не дуже бажаною, коли вона прибула до Великобританії". Відтоді Сассекські завжди були на другому плані у королівській родині, а Вільям і Кейт діставалося "все найкраще".

Після весілля Гаррі і Меган хотіли самі розпоряджатися своїм життям. Вони хотіли створити власну резиденцію, але не вийшло. У палаці їм не було кому довіритися: ані близьким, ані персоналу. Як говориться в книзі, стару гвардію вони називали не інакше як "гадюками-пліткарями".

Пара перебувала під величезним моральним тиском і була емоційно на межі. Автори наводять розмову Меган Маркл з подругою, де герцогиня каже, що присвятила все своє життя родині свого чоловіка. Принц Гаррі також визнавав труднощі у подоланні вікових традицій і складнощах з сім'єю, які виникли згодом. Але йому дійсно хотілося зробити все правильно для його власної сім'ї.

Під час фінальної служби в Вестмінстерському абатстві, де четвірка герцогів практично не спілкувалася між собою, Меган намагалася встановити зоровий контакт з Кейт, але та удала, що не впізнала її: як вважають автори, щоб "навмисно образити невістку".

Книга з'явиться у продажу 11 серпня.

