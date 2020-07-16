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5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів
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Пластичні хірурги проаналізували зовнішність жінок з королівських сімей і назвали найкрасивіших. Для об'єктивності їх обличчя зіставили з золотим перетином, який з давніх часів вважається одним з головних мірил привабливості.
Дізнайтесь, кого пластичні хірурги вважають найкрасивішою.
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На 1 місці опинилася принцеса Діана. Її красу оцінили у 89,05%. Найближчими до ідеалу у королівської особи овал обличчя, ніс, брови і лоб. А зіпсували результат підборіддя і губи – їх форма відрізняється від класичної.
2 за рахунком красуня – королева Ранія. У неї, навпаки, ідеальні підборіддя і форма губ.
3 місце посіла Грейс Келлі, 10-а княгиня Монако. Найвищі оцінки отримали її очі: їх розташування майже ідеальне – 99,8% зі 100. Також хірурги високо оцінили її губи.
4 позиція дісталась герцогині Сассекській Меган Маркл. У неї ідеальні пропорції носа і розташування очей, а також красива форма підборіддя.
І, нарешті, на 5 місці – герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Оцінку 86,82% вона отримала за ідеальну відстань між носом і губами, а також вдале розташування очей. А підвели Кейт щелепа та підборіддя.
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