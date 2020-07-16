Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів

  • 22
Меган Маркл і Кейт Міддлтон потрапили до ТОП 5 найкрасивіших - фото 1
Меган Маркл і Кейт Міддлтон потрапили до ТОП 5 найкрасивіших / gettyimages

Пластичні хірурги проаналізували зовнішність жінок з королівських сімей і назвали найкрасивіших. Для об'єктивності їх обличчя зіставили з золотим перетином, який з давніх часів вважається одним з головних мірил привабливості.

Дізнайтесь, кого пластичні хірурги вважають найкрасивішою.

Це цікаво: Найкрасивіші знаки Зодіаку серед чоловіків

На 1 місці опинилася принцеса Діана. Її красу оцінили у 89,05%. Найближчими до ідеалу у королівської особи овал обличчя, ніс, брови і лоб. А зіпсували результат підборіддя і губи – їх форма відрізняється від класичної.

5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів - фото 416162

2 за рахунком красуня – королева Ранія. У неї, навпаки, ідеальні підборіддя і форма губ.

5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів - фото 416165

3 місце посіла Грейс Келлі, 10-а княгиня Монако. Найвищі оцінки отримали її очі: їх розташування майже ідеальне – 99,8% зі 100. Також хірурги високо оцінили її губи.

5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів - фото 416163

4 позиція дісталась герцогині Сассекській Меган Маркл. У неї ідеальні пропорції носа і розташування очей, а також красива форма підборіддя.

5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів - фото 416164

І, нарешті, на 5 місці – герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Оцінку 86,82% вона отримала за ідеальну відстань між носом і губами, а також вдале розташування очей. А підвели Кейт щелепа та підборіддя.

5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів - фото 416161

Читайте також: Найкрасивіші жінки планети за версією пластичного хірурга

Джерело: The Sun
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
  • 13 липня, 16:02
  • 234
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 302
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2433695
Загрузка...
Новини