Принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Британії

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які відокремилися від королівської сім'ї, повернуться до Великобританії. Навіщо?

Зазначається, що плани пари зірвала пандемія коронавірусу.

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Маркл не змогла знайти роботу в сфері кіно, оскільки виробництво зупинилося. Принц Гаррі й зовсім не знає чим зайнятися в чужій країні. Пара зазнає серйозних фінансових проблем при тому, що їм доводиться витрачати великі суми за охорону і особняк. Повідомлялося, що принц Чарльз утримує сина і його дружину. Через безліч труднощів у Гаррі нібито навіть почалися проблеми з психікою.

Інсайдер повідомляє, що пара прийняла рішення повернутися до Британії. Гаррі і Меган планують провести там кілька місяців, поки не усунуть свої фінансові проблеми.

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