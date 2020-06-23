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Принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Британії

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Принц Гаррі і Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл / newidea

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які відокремилися від королівської сім'ї, повернуться до Великобританії. Навіщо?

Зазначається, що плани пари зірвала пандемія коронавірусу.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото

Маркл не змогла знайти роботу в сфері кіно, оскільки виробництво зупинилося. Принц Гаррі й зовсім не знає чим зайнятися в чужій країні. Пара зазнає серйозних фінансових проблем при тому, що їм доводиться витрачати великі суми за охорону і особняк. Повідомлялося, що принц Чарльз утримує сина і його дружину. Через безліч труднощів у Гаррі нібито навіть почалися проблеми з психікою.

Інсайдер повідомляє, що пара прийняла рішення повернутися до Британії. Гаррі і Меган планують провести там кілька місяців, поки не усунуть свої фінансові проблеми.

Принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Британії - фото 411907

Це цікаво: Принц Гаррі і Меган Маркл почали виплачувати борг Британії

Джерело: newidea
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