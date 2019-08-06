У мережі розкритикували нове відверте фото Насті Каменських

Співачку Настю Каменських вкотре запідозрили у використанні фотошопу. Шанувальникам також не сподобалося, що Настя на фото без обручки.

Українська співачка Настя Каменських продовжує тішити мережу відвертими фото з відпочинку. Цього разу зірка показала тіло в бікіні хижого забарвлення.

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Користувачі мережі розкритикували Настю за відсутність обручки, за високі труси і за дивні плями на животі. Дехто впевнений, що тут не обійшлося без фотошопу.

Днями співачка виставила нове гаряче фото на своїй сторінці в Instagram. На новому знімку красуня Настя Каменських позує в червоному купальнику на яхті, насолоджуючись променями сонця і середземноморським повітрям.

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