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Настя Каменських спокусила формами у відвертому бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Настя Каменських разом з Потапом продовжують насолоджуватися медовим місяцем. На цей раз пара проводить час в мальовничій Італії. Співачка виставила нове гаряче фото на своїй сторінці в Instagram.

На новому знімку красуня Настя Каменських позує в червоному купальнику на яхті, насолоджуючись променями сонця і середземноморським повітрям. Артистка однією рукою тримається за поручень, а другу руку підняла вгору.

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"Коли твій день починається з моря і сонця", – написала співачка італійською мовою. Користувачі мережі також оцінили морську фотографію сексуальної виконавиці та засипали кумира численними компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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