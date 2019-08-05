Настя Каменських спокусила формами у відвертому бікіні

Настя Каменських разом з Потапом продовжують насолоджуватися медовим місяцем. На цей раз пара проводить час в мальовничій Італії. Співачка виставила нове гаряче фото на своїй сторінці в Instagram.

На новому знімку красуня Настя Каменських позує в червоному купальнику на яхті, насолоджуючись променями сонця і середземноморським повітрям. Артистка однією рукою тримається за поручень, а другу руку підняла вгору.

І ще: Наталя Могилевська розбурхала мережу знімком у мокрому купальнику

"Коли твій день починається з моря і сонця", – написала співачка італійською мовою. Користувачі мережі також оцінили морську фотографію сексуальної виконавиці та засипали кумира численними компліментами.

Читайте також: Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)