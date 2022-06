У мережі ресторанів у Японії з'явилося українське меню

У японській мережі ресторанів "Монтероза" запускають спеціальне меню з українськими стравами. Це також і благодійна ініціатива. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Сергій Корсунський, посол України в Японії.

Частину коштів перекажуть на гуманітарні потреби України.

"Борщ з'явиться як тільки вдасться організувати регулярне постачання буряків, які у Японії рідкість. We are working on it", – прокоментував Сергій Корсунський.

