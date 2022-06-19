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Краще відмовитись: названо найгірші напої у літню спеку

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Що не можна пити влітку - фото 1
Що не можна пити влітку / Kaizen Nguyễn on Unsplash

З приходом літа постає складний вибір щодо напоїв, які мають не лише смакувати, а й втамувати спрагу. Але багато людей ігнорує той факт, що деякі улюблені напої можуть зашкодити у спекотну пору року.

Влітку дуже важливо підтримувати баланс води в організмі, але це не означає, що абсолютно всі напої підходять для цієї місії. Через зневоднення може не лише погіршуватись продуктивність та самопочуття, а й збільшуються шанси на тепловий удар. Тому експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, що не варто пити під час спеки.

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Що не можна пити у спеку:

1. Кава

Як би ви не любили каву та не уявляли свій день без неї, та за високої температури повітря краще уникати її. Річ у тому, що вона не допомагає впоратись зі спекою, а й може виводити рідину та корисні елементи з організму. Якщо ж дуже хочеться кави, то після неї обов'язково потрібно випити склянку води.

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Alex Meier on Unsplash

2. Алкоголь

Запам'ятайте кілька важливих моментів: безпечної дози алкоголю не існує, а також спиртне і спека не сумісні. До того ж, популярне поєднання алкогольних напоїв з енергетиками перетворює їх у справжню бомбу для здоров'я. Та й холодне пиво чи келих вина насправді не дозволять освіжитись, а лише підвищать рівень цукру в крові та навантаження на серцево-судинну систему. Вживання алкоголю у спеку збільшує ризики інсульту чи інфаркту.

Wil Stewart on Unsplash - фото 507813
Wil Stewart on Unsplash

3. Солодкі напої

Солодкі газовані напої лише створюють ілюзію, що ви подолали спрагу. Але насправді вони викликають лише більше бажання випити щось. А через великий вміст цукру ще й порушуються метаболічні процеси та виникають проблеми зі здоров'ям.

Marc Fulgar on Unsplash - фото 507814
Marc Fulgar on Unsplash

Що найкраще пити у спеку:

  • звичайну воду (можна додавати фрукти та ягоди);
  • зелений чай;
  • охолоджені кисломолочні продукти (бажано без цукру).

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