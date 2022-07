У Львові відбудеться NIRVANA TRIBUTE SHOW, де збиратимуть кошти для АЗОВУ

22 липня о 18:00 на літній терасі !FESTrepublic відбудеться NIRVANA TRIBUTE SHOW by Fontaliza. Цей захід – благодійний концерт від Українського Мистецького Фронту.

Триб'ют зіграє рок-гурт з Києва Fontaliza. Музиканти давно й успішно працюють як над власними піснями, так і над NIRVANA TRIBUTE, бо є давніми й відданими фанами команди й зіграли десятки триб'ютів.

22 липня у Львові звучатимуть пісні американського рок-гурту Nirvana. На заході сонця на літній терасі !FESTrepublic зберуться тру-фани Курта Кобейна, щоб слухати та співати головні хіти Nirvana, як "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Rape Me", "In Bloom" та десяток інших. Приходьте на потужний рок-концерт з пісень американських легенд NIRVANA! Отримаєте потужну емоцію й допоможете ЗСУ! Організатори запрошують усіх охочих.

Зібрані з продажу квитків гроші Український Мистецький Фронт передає на потреби окремого полку спеціального призначення "АЗОВ".

Важливо! У випадку оголошення повітряної тривоги, всі глядачі мають пройти в укриття, розташоване в будівлі !FESTrepublic. У цьому допоможуть працівники локації та організатори події. Якщо тривога триватиме не понад годину, після її скасування концерт продовжиться.

