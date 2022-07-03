Скульптуру Balloon Monkey продали на аукціоні: скільки коштів скерують на допомогу Україні

На аукціоні Christie's продали скульптура "Balloon Monkey (Magenta)" авторства Кунса. Відомо, що її представили Віктор та Олена Пінчук. Читайте далі та дізнайтеся, за скільки продали цей мистецький об'єкт!

Скульптура "Balloon Monkey" продали за 11,5 мільйонів доларів. Про це повідомили на офіційній сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Ця скульптура стала головним та найбажанішим лотом аукціону "XX/XXI століття: Вечірні лондонські торги", за словами організаторів аукціону.

Усі вторговані кошти перекажуть на гуманітарну допомогу Україні. Акцент робитимуть на тих, хто потребує термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя. Як серед військових, так і серед цивільних.

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