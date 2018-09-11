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У Китаї знову стимулюватимуть народжуваність
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З "політикою однієї дитини" покінчено. Уряд Китаю заохочує до багатодітності.
Китай вирішив закрити офіси "планування сім'ї". Точніше, їх переорієнтували: тепер замість того, щоб стежити за громадянами, які перевищили дозволену норму (дві дитини на сім'ю), чиновники будуть примушувати китайців до багатодітності.
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Така політика гостро необхідна країні зі швидко старіючим населенням і низьким рівнем народжуваності, про що повідомляє Міністерство охорони здоров'я Китаю.
П'ять останніх років Китай поступово відмовлявся від сумнозвісної "політики однієї дитини", яка привела до мільйонів примусових абортів і стерилізації. Спочатку всім подружжям дозволили мати двох дітей. Але багато сімей, з оглядом на високу вартість освіти та дорожнечу житла, порахували, що вигідніше вирощувати одну дитину, і не дуже поспішали заводити другу.
І ось уряд вирішив зняти всі обмеження на кількість дітей у сім'ї. Народжувати тепер можна, скільки хочеш, але проблема в тому, що китайці не дуже хочуть. Якщо не хочуть, отже, їх потрібно змусити.
Два китайських академіки навіть запропонували ввести податок на всіх дієздатних, але не обтяжених дітьми громадян молодше 40 на користь тих, хто досяг успіху з народженням спадкоємців. Їх пропозицію поки відкинули.
Замість штрафів Міністерство соціальної політики запустило соціальну рекламну кампанію майбутнього року Свині. Образ щасливої багатодітної свині з трьома поросятами, по ідеї, повинен підштовхнути громадян народжувати більше.
Однак такий захід дуже ліберальний, і навряд чи спрацює, побоюється офіційний Китай. Тому хоча установи з "планування сім'ї" називатися будуть інакше, роль їх залишиться приблизно тією ж. Адже, як вважає китайська молодь, активно коментуючи подію в соцмережах, змушувати народжувати дітей – така ж форма примусу, як і заборона.
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