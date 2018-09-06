В Індонезії чоловікам і жінкам заборонили обідати разом

В індонезійській провінції Ачех (на півночі острова Суматра) влада заборонила жінкам і чоловікам обідати разом, якщо вони не перебувають в подружніх стосунках.

"Мета заборони – захистити жіночу гідність, щоб вони відчували себе більш невимушено та поводили себе добре, так вони точно не зроблять нічого, що порушить шаріат", – пояснили чиновники.

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Провінція Ачех – єдиний регіон в країні, де з 1999 року панує шаріат (релігійний закон ісламу).

Влада розіслала в кафе та ресторани також директиву про заборону обслуговувати жінку пізніше 21:00, якщо вона з'явиться там без супроводу чоловіка або близького родича.

Жінка має бути в супроводі свого чоловіка / Food & Wine Magazine

Активісти вважають, що більшість людей взагалі перестануть ходити в кафе, побоюючись поліцейських рейдів.

Нещодавно в провінції Ачех ввели публічну прочуханку як покарання за порушення норм шаріату. Зо два десятки людей уже відшмагали в липні за порушення подружньої вірності, випивку, азартні ігри, а також гомосексуальні відносини.

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