Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня

Новини про коронавірус в Україні / itc

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 31 липня: в Україні виявлено 69 884 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 090​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 122 490​ таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 69 884 Одужали 38 752 Померли 1 693

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 241) та у Львівській області (9 526). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 736 Волинська область 3 782 Дніпропетровська область 1 402 Донецька область 881 Житомирська область 1 850 Закарпатська область 5 146 Запорізька область 790 Івано-Франківська область 4 557 Кіровоградська область 703 Київ 8 241 Київська область 3 716 Львівська область 9 526 Луганська область 126 Миколаївська область 590 Одеська область 3 214 Полтавська область 440 Рівненська область 6 024 Сумська область 485 Тернопільська область 2 976 Харківська область 3 711 Херсонська область 227 Хмельницька область 1 138 Чернівецька область 5 875 Черкаська область 924 Чернігівська область 823

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-07-2020:

Захворіли 17 295 122 Одужали 10 132 004 Померли 673 166 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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