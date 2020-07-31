Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня

  • 113
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / itc

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 31 липня: в Україні виявлено 69 884 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 090​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 122 490 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 69 884
Одужали 38 752
Померли 1 693

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 241) та у Львівській області (9 526). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 736

Волинська область

 3 782

Дніпропетровська область

 1 402

Донецька область

 881

Житомирська область

 1 850

Закарпатська область

 5 146

Запорізька область

 790

Івано-Франківська область

 4 557

Кіровоградська область

 703

Київ

 8 241

Київська область

 3 716

Львівська область

 9 526

Луганська область

 126

Миколаївська область

 590

Одеська область

 3 214

Полтавська область

 440

Рівненська область

 6 024

Сумська область

 485

Тернопільська область

 2 976

Харківська область

 3 711

Херсонська область

 227

Хмельницька область

 1 138

Чернівецька область

 5 875

Черкаська область

 924

Чернігівська область

 823

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-07-2020:

Захворіли 17 295 122
Одужали 10 132 004
Померли 673 166

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • Вчора, 14:12
  • 88
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1869
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2455238
Загрузка...
Новини