Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів

Два дні тому Болгарія вирішила впускати українських туристів лише при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, а тепер – передумала і таки спростила умови в'їзду для українців, які вирушають на відпочинок до Болгарії.

Консульський відділ посольства України в Болгарії повідомив, що з 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на COVID-19, і без проходження 14-денного карантину.

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Тобто тепер в'їзд в Болгарію не обмежений, але по поверненню в Україну туристам таки потрібно буде здати тест або пройти самоізоляцію. Щоправда, 1 серпня МОЗ перегляне правила для визначення червоних і зелених зон, тому, імовірно, Болгарія стане "зеленою" в обидва боки.

Наказ болгарського МОЗ:

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