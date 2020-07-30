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Коронавірус Карантин

Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів

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Відпочинок на морі в Болгарії - фото 1
Відпочинок на морі в Болгарії

Два дні тому Болгарія вирішила впускати українських туристів лише при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, а тепер – передумала і таки спростила умови в'їзду для українців, які вирушають на відпочинок до Болгарії.

Консульський відділ посольства України в Болгарії повідомив, що з 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на COVID-19, і без проходження 14-денного карантину.

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Тобто тепер в'їзд в Болгарію не обмежений, але по поверненню в Україну туристам таки потрібно буде здати тест або пройти самоізоляцію. Щоправда, 1 серпня МОЗ перегляне правила для визначення червоних і зелених зон, тому, імовірно, Болгарія стане "зеленою" в обидва боки.

Наказ болгарського МОЗ:

Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів - фото 418389
Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів - фото 418390
Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів - фото 418391
Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів - фото 418392
Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів - фото 418393
Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів - фото 418394

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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