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У ДСНС пояснили, що робити з генератором, якщо на вулиці дощ

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У ДСНС пояснили, що робити з генератором, якщо на вулиці дощ - фото 1

Фахівці з ДСНС України розповіли, куди варто встановити генератор на вулиці, якщо йде дощ. Читайте далі та дізнайтеся, як діяти у такій ситуації!

Головне правило – ні в якому разі не вносити генератор у приміщення (на балкон, в під'їзд, в магазин чи кав'ярню). Адже під час його роботи виділяються токсичні речовини, які можуть спричинити смерть.

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  • Важливо, щоб генератор залишився на вулиці – під спеціальним навісом, який захищає від дощу та підтоплень. Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого повітря.
  • Також можна подбати про спеціальний контейнер, що додатково захистить прилад від опадів. У контейнері потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.
  • Генератор не повинен перегріватись.
У ДСНС пояснили, що робити з генератором, якщо на вулиці дощ - фото 516807

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