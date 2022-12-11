У ДСНС пояснили, що робити з генератором, якщо на вулиці дощ

Фахівці з ДСНС України розповіли, куди варто встановити генератор на вулиці, якщо йде дощ. Читайте далі та дізнайтеся, як діяти у такій ситуації!

Головне правило – ні в якому разі не вносити генератор у приміщення (на балкон, в під'їзд, в магазин чи кав'ярню). Адже під час його роботи виділяються токсичні речовини, які можуть спричинити смерть.

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Важливо, щоб генератор залишився на вулиці – під спеціальним навісом, який захищає від дощу та підтоплень. Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого повітря.

Також можна подбати про спеціальний контейнер, що додатково захистить прилад від опадів. У контейнері потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватись.

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