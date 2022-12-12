Чи буде зв'язок в Україні під час тотального блекауту: відповідь Держспецзв'язку

Чи буде в Україні мобільна мережа у разі блекауту / Austin Distel on Unsplash

Українці живуть у новій реальності воєнного стану з регулярними відключеннями електроенергії через атаки російських окупантів. Тому ймовірність масштабного блекауту в країні загрожує і нормальній роботі зв'язку. Чи буде мобільна мережа у такому випадку - дізнавайтесь далі.

В Україні продовжуються аварійні та планові відключення, щоб відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру, яку цинічно намагаються знищити російські загарбники. Тому очільник Держспецзв'язку Юрій Щеголь під час телемарафону розповів, чи зникне мобільна мережа, телебачення та радіо у разі тотального блекауту.

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Проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години... Всі оператори мають зарезервувати критичні точки щонайменше на 3 доби, – наголосив він.

Вже зараз в Україні 5 радіокомпанії зарезервовано на термін до 3 днів, така ж ситуація і з каналами телемарафону. Тому у будь-якому випадку українці не залишаться поза інформаційним полем.

Відзначимо, що у випадку погіршення чи зникнення мобільного зв'язку можна перемкнутись на мережу інших операторів у рамках "Національного роумінгу", де тарифний план буде таким же, як у "рідного" оператора.

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