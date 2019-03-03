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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Twitter запускає довгоочікувану функцію: сподобається всім

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На опублікованих нею скріншотах можна побачити кнопку "Hide Tweet" - фото 1
На опублікованих нею скріншотах можна побачити кнопку "Hide Tweet" / Vox

Розробники соціальної мережі Twitter, якою користуються зірки, політики і навіть лідери держав для офіційних заяв, вирішили потішити користувачів новою функцією.

Тепер у можна Twitter буде приховати від усіх відповіді на ваші твіти.

І ще: У Chrome тестують нову зручну функцію

Функція наразі на фінальній стадії розробки, пізніше її запустять у тестовій версії, а подальша доля функції буде залежати від результату випробувань і реакції користувачів. Нову можливість продемонструвала експерт Джейн Маньчун Вонг. На опублікованих нею скріншотах можна побачити кнопку "Hide Tweet" (Приховати твіт). Функція "View Hidden Tweets", дає можливість будь-кому приховане побачити.

Раніше Google почала тестувати темну тему в Chrome. Вона буде працювати автоматично і торкнеться тільки елементів браузера, але не самих веб-сторінок.

Читайте також: Twitter показав свій новий дизайн: відео

Джерело: cnbc
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