Twitter запускає довгоочікувану функцію: сподобається всім

На опублікованих нею скріншотах можна побачити кнопку "Hide Tweet" / Vox

Розробники соціальної мережі Twitter, якою користуються зірки, політики і навіть лідери держав для офіційних заяв, вирішили потішити користувачів новою функцією.

Тепер у можна Twitter буде приховати від усіх відповіді на ваші твіти.

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Функція наразі на фінальній стадії розробки, пізніше її запустять у тестовій версії, а подальша доля функції буде залежати від результату випробувань і реакції користувачів. Нову можливість продемонструвала експерт Джейн Маньчун Вонг. На опублікованих нею скріншотах можна побачити кнопку "Hide Tweet" (Приховати твіт). Функція "View Hidden Tweets", дає можливість будь-кому приховане побачити.

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp — . (@wongmjane) 28 лютого 2019 р.

Раніше Google почала тестувати темну тему в Chrome. Вона буде працювати автоматично і торкнеться тільки елементів браузера, але не самих веб-сторінок.

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