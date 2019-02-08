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Google випустила тестову версію Chrome з темною темою

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Chrome представлять з темною темою - фото 1
Chrome представлять з темною темою / ixbt

Вибір теми браузера залежить від налаштувань системи. Реліз Chrome з новим оформленням має відбутися у квітні 2019 року.

Google почала тестувати темну тему в Chrome. Вона буде працювати автоматично і торкнеться тільки елементів браузера, але не самих веб-сторінок. Про це повідомили користувачі, які отримали нову версію Canary-білда для розробників.

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chrome dark mode windows 10

Як відзначили користувачі, в самому браузері немає перемикача темної теми. Вона автоматично встановлюється відповідно до налаштувань Windows 10 або macOS.

Темна тема може з'явитися у 74 версії браузера, яка вийде у квітні. Тестова версія Canary з темною темою, яка випереджає основний браузер, також названа 74-та.

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Джерело: 9to5google
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