Twitter показав свій новий дизайн: відео

Розробники Twitter показали користувачам новий дизайн для веб-версії, однак забули про редагування твітів.

Платформа Twitter, як і всі соцмережі, поступово намагається осучаснити свій зовнішній вигляд та інструменти. Нещодавно на офіційному акаунті Twitter показали, яким буде новий дизайн мережі для веб-версії.

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Новий вигляд передбачає спрощений дизайн з двома колонками, розширений пошук, кнопку для смайликів та розділ з популярними твітами. Згодом, можливо функція перемикання між профілями. А от про кнопку редагування дописів зовсім забули. Щоправда, невідомо, чи буде такий вигляд у всіх користувачів.

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.



Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB — Twitter (@Twitter) 22 січня 2019 р.

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