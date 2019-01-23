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Twitter показав свій новий дизайн: відео

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Новий дизайн Twitter - фото 1
Новий дизайн Twitter

Розробники Twitter показали користувачам новий дизайн для веб-версії, однак забули про редагування твітів.

Платформа Twitter, як і всі соцмережі, поступово намагається осучаснити свій зовнішній вигляд та інструменти. Нещодавно на офіційному акаунті Twitter показали, яким буде новий дизайн мережі для веб-версії.

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Новий вигляд передбачає спрощений дизайн з двома колонками, розширений пошук, кнопку для смайликів та розділ з популярними твітами. Згодом, можливо функція перемикання між профілями. А от про кнопку редагування дописів зовсім забули. Щоправда, невідомо, чи буде такий вигляд у всіх користувачів.

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Джерело: geek
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