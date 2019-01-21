У Chrome тестують нову зручну функцію

Google працює над додаванням функції угруповання вкладок в браузері Google Chrome.

Згідно з повідомленнями на пов'язаних з функцією сторінках, користувачі зможуть "організовувати вкладки у візуально помітні групи, наприклад, для поділу вкладок, пов'язаних з різними завданнями".

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Функція дозволить управляти групами вкладок через контекстне меню, а також зберігати і синхронізувати їх. Нещодавно угруповання з'явилося в тестовій версії Google Chrome Canary. З'явилися опції "Додати в нову групу" і "Додати в існуючу групу", що дозволяють додавати вкладки в групи, яким браузер автоматично призначає імена за порядком створення ( Група 0, Група 1).

Наразі у функції немає оформлення і візуально вкладки різних груп не розрізняються. На сторінці обговорення функції згадується посилання на її дизайн, однак, вона є внутрішньою (тільки для розробників), тому підсумковий варіант зовнішнього вигляду буде зрозумілий ближче до релізу.

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