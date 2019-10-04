Творці Зоряних війн представили нового персонажа: він вам сподобається

У тизері саги нового героя ще не показували

Творці саги "Зоряні війни" показали нового персонажа, який з'явиться в дев'ятому епізоді "Зоряні війни. Сходження Скайвокера". Нового персонажа звуть Бабу Фрік, і він живе на планеті Кідзімі (Kijimi).

Це маленький дроїд-коваль, "здатний перепрограмувати або модифікувати майже будь-якого андроїда незалежно від заходів безпеки, що захищають його системи", йдеться на офіційному сайті "Зоряних війн".

Не пропустіть: Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця

У тизері нової частини "Зоряних війн" Бaбy ще не показали, однак шанувальники звернули увагу, що на останніх кадрах дроїд C-3PO з'являється з незвично червоними очима. Тепер користувачі соцмереж припускають, що його перепрограмував Бабу.

"Зоряні війни 9: Сходження Скайвокера" вийде в український прокат 19 грудня. За сюжетом дев'ятий епізод завершить сюжетну лінію сімейства Скайвокерів і їх протистояння з ситхами на чолі з Палпатіном.

Режисером і сценаристом картини став Джей Джей Абрамс. Головні ролі виконають Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хемілл і інші.

Після виходу дев'ятого епізоду Disney планує зосередитися на розвитку франшизи в форматі серіалів.

Читайте також: Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні