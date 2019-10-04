Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Творці Зоряних війн представили нового персонажа: він вам сподобається

  • 4
У тизері саги нового героя ще не показували - фото 1
У тизері саги нового героя ще не показували

Творці саги "Зоряні війни" показали нового персонажа, який з'явиться в дев'ятому епізоді "Зоряні війни. Сходження Скайвокера". Нового персонажа звуть Бабу Фрік, і він живе на планеті Кідзімі (Kijimi).

Це маленький дроїд-коваль, "здатний перепрограмувати або модифікувати майже будь-якого андроїда незалежно від заходів безпеки, що захищають його системи", йдеться на офіційному сайті "Зоряних війн".

Не пропустіть: Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця

У тизері нової частини "Зоряних війн" Бaбy ще не показали, однак шанувальники звернули увагу, що на останніх кадрах дроїд C-3PO з'являється з незвично червоними очима. Тепер користувачі соцмереж припускають, що його перепрограмував Бабу.

"Зоряні війни 9: Сходження Скайвокера" вийде в український прокат 19 грудня. За сюжетом дев'ятий епізод завершить сюжетну лінію сімейства Скайвокерів і їх протистояння з ситхами на чолі з Палпатіном.

Режисером і сценаристом картини став Джей Джей Абрамс. Головні ролі виконають Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хемілл і інші.

Після виходу дев'ятого епізоду Disney планує зосередитися на розвитку франшизи в форматі серіалів.

Читайте також: Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні

Джерело: Star Wars
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 149
ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
  • Вчора, 12:10
  • 765
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1799713
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Star Wars