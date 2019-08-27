Зоряні війни: Сходження Скайвокера: з'явився новий тизер

У мережі з'явився перший тизер до дев'ятого епізоду стрічки Зоряні війни: Сходження Скайвокера (Star Wars: The Rise Of Skywalker), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному Youtube-каналі Star Wars з'явилося промо до 9-го епізоду фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера (Star Wars: The Rise Of Skywalker), прем'єра якого запланована на 20 грудня. Відзначимо, що незвичайне відео презентувала знімальна команда нової трилогії під час виставки D23.

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У ролику можна побачити чимало нарізок з попередніх картин, а також кілька свіжих кадрів. До речі, фанатам вже навіть постером натякнули, що давній антагоніст Палпатін матиме значний вплив на новий епізод.

У головних ролях: Джон Боєга, Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Енді Серкіс, Домналл Глісон, Макс фон Сюдов, Гаррісон Форд, Кері Фішер, Марк Гемілл.

Зоряні війни: Сходження Скайвокера: дивитись тизер онлайн:

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