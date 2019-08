TVORCHI у фіналі Ukrainian Song Project 2019: найцікавіше про яскравих новачків шоу-бізу

За лічені дні, 17 серпня відбудеться масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить яскравий дует TVORCHI. Хлопці пройшли до фіналу проєкту, де заспівають на одній сцені з відомими зірками на "Арені Львів".

TVORCHI стали фіналістами Ukrainian Song Project 2019 та отримали можливість показати себе якомога ширшій аудиторії. На сцені "Арени Львів" хлопці виступлять із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.

Знайомство з дуетом TVORCHI

Це музичний гурт, який заснований на початку 2018 року двома парубками. Вони зізнаються, що до нестями закохані у звук і ритм, а також сповнені пристрастю до створення та пошуку свіжого та нового звучання. З цим, власне, складно не погодитися, адже музика, яку вони творять – завжди фірмова та торкає з перших же секунд.

TVORCHI – це два хлопці, які закохані у звук і горять пристрастю до створення чогось нового, – кажуть хлопці. – У нас немає музичної освіти, ми просто любимо створювати музику.

TVORCHI – це дует, в якому Андрій відповідає за музику, а Джефрі – за лірику (слова та ритм). Наразі у творчому доробку колективу два сигнли ""Slow" і "You", кліпи на пісні "Молодість" і "Believe" і два студійні альбоми – "The Parts" і "Disco Lights".

Насолоджуйтесь альбомом "The Parts":

За час існування групи наша музика знайшла свого слухача і потрапила в ротації багатьох телеканалів і радіостанцій – M2, Kiss Fm, Львівська хвиля, – кажуть хлопці.

Цікаво, що кліп на пісню "Believe" протягом чотирьох днів знімали у Тернополі. Його загальний бюджет, ви не повірите, – 100 доларів США. Локацією відеороботи став покинутий ресторан "Перлина". Зауважимо, що роль відеоряду – доповнити пісню, а не відволікати від неї.

Наразі кліп на пісню "Believe" переглянули понад 752 тисячі разів.

Ще один цікавий факт про пісню "Believe": вона посідала 9 позицію у топ-чартах Google Play протягом кількох днів, і встигла неабияк засісти у головах багатьох українців. До слова, альбом "Disco Lights" посів 11 позицію.

Якщо бути відвертими, то колектив TVORCHI по своєму звучанню далекий від типової української музики. Цим він і підкуповує своїх слухачів, експериментуючи зі стилем і звучанням, а також подачею. TVORCHI – свіжий ковток повітря, який так необхідний українському шоу-бізу.

На сцені "Арени Львів" 17 серпня TVORCHI виступлять з треком "Мова тіла", тож не пропустіть нагоди насолодитися справжньою фірмою!

