На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
TVORCHI у фіналі Ukrainian Song Project 2019: найцікавіше про яскравих новачків шоу-бізу
-
- 14
За лічені дні, 17 серпня відбудеться масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить яскравий дует TVORCHI. Хлопці пройшли до фіналу проєкту, де заспівають на одній сцені з відомими зірками на "Арені Львів".
TVORCHI стали фіналістами Ukrainian Song Project 2019 та отримали можливість показати себе якомога ширшій аудиторії. На сцені "Арени Львів" хлопці виступлять із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.
Тут більше: Оголошено 10 переможців конкурсу Ukrainian Song Project 2019
Знайомство з дуетом TVORCHI
Це музичний гурт, який заснований на початку 2018 року двома парубками. Вони зізнаються, що до нестями закохані у звук і ритм, а також сповнені пристрастю до створення та пошуку свіжого та нового звучання. З цим, власне, складно не погодитися, адже музика, яку вони творять – завжди фірмова та торкає з перших же секунд.
TVORCHI – це два хлопці, які закохані у звук і горять пристрастю до створення чогось нового, – кажуть хлопці. – У нас немає музичної освіти, ми просто любимо створювати музику.
TVORCHI – це дует, в якому Андрій відповідає за музику, а Джефрі – за лірику (слова та ритм). Наразі у творчому доробку колективу два сигнли ""Slow" і "You", кліпи на пісні "Молодість" і "Believe" і два студійні альбоми – "The Parts" і "Disco Lights".
Насолоджуйтесь альбомом "The Parts":
За час існування групи наша музика знайшла свого слухача і потрапила в ротації багатьох телеканалів і радіостанцій – M2, Kiss Fm, Львівська хвиля, – кажуть хлопці.
Цікаво, що кліп на пісню "Believe" протягом чотирьох днів знімали у Тернополі. Його загальний бюджет, ви не повірите, – 100 доларів США. Локацією відеороботи став покинутий ресторан "Перлина". Зауважимо, що роль відеоряду – доповнити пісню, а не відволікати від неї.
Наразі кліп на пісню "Believe" переглянули понад 752 тисячі разів.
Ще один цікавий факт про пісню "Believe": вона посідала 9 позицію у топ-чартах Google Play протягом кількох днів, і встигла неабияк засісти у головах багатьох українців. До слова, альбом "Disco Lights" посів 11 позицію.
Якщо бути відвертими, то колектив TVORCHI по своєму звучанню далекий від типової української музики. Цим він і підкуповує своїх слухачів, експериментуючи зі стилем і звучанням, а також подачею. TVORCHI – свіжий ковток повітря, який так необхідний українському шоу-бізу.
На сцені "Арени Львів" 17 серпня TVORCHI виступлять з треком "Мова тіла", тож не пропустіть нагоди насолодитися справжньою фірмою!
Читайте також: On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
20:13Легка наркоманія: науковці розповіли, як сайти знайомств впливають на наше здоров'я
-
19:48Land Rover Defender може стати пікапом
-
19:23Як заснути в літаку: корисні поради для тривалих подорожей
-
18:50TVORCHI у фіналі Ukrainian Song Project 2019: найцікавіше про яскравих новачків шоу-бізу
-
18:246 випадків, коли обов'язково потрібно випити води
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:49В Android Q beta 6 знайдена нова пасхалка
-
17:25Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)
-
16:53От і вся любов: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт розійшлися
-
16:29Катя Осадча зачарувала шанувальників кокетливим знімком
-
16:13Варто знати: коли можна починати спойлерити про серіали та фільми
-
15:49У Лондоні відкриють перший у світі готель для кімнатних рослин
-
15:31Несподівано: люди готові до того, щоб їх замінили роботи
-
15:15Гороскоп на 12 серпня 2019: Козероги та Діви вирішать усі свої проблеми
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Що відбувається з організмом, якщо щодня пити каву
-
14:32Bentley воскресила загублену модель гоночного авто
-
14:16Зірка Victoria's Secret позувала в елегантній чорній білизні
-
13:47Макіяж, який подобається усім чоловікам
-
13:27Чому влітку не можна займатися спортом на вулиці
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
12:46Кумедний пес зіпсував фотосесію закоханої парочки: але вийшло дуже круто!
-
12:18Еротичний ребус: фото серфінгістки у бікіні спантеличило мережу
-
11:44Мальовниче італійське село, за переїзд у яке платять гроші
-
11:14Huawei показала смартфон з новітнім LCD-дисплеєм
-
17:25Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
10:22Найбагатші сім'ї світу: хто вони
-
08:12Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні
- 10 серпня
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
- 09 серпня
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
18:27Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
-
16:51Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
-
15:00ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду