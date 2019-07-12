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Ukrainian Song Project 2019: оголошено 10 переможців національного конкурсу

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Українська пісня 2018 - фото 1
Українська пісня 2018

Журі та шанувальники Ukrainian Song Project обрали 10 молодих виконавців, які вже 17 серпня виступлять на гала-концерті із зірками української сцени. Українське Євробачення традиційно пройде на стадіоні "Арена Львів".

Дев'ять переможців Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019 визначали члени журі, а ще одного – слухачі. Протягом трьох тижнів вони обирали десятку найкращих з великого списку претендентів.

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У результаті переможцем глядацького голосування став репер ХАС, якого підтримали майже півтори тисячі людей. Разом з ним на сцені "Арени Львів" виступлять ще 9 молодих артистів, яким вдалось найбільше вразити журі.

Отож, до вашої уваги повний список переможців конкурсу:

  1. ХАС
  2. Grohotsky
  3. Юра Самовілов. Гуртом
  4. KHAYAT
  5. Артем Кай
  6. Arturro Mass
  7. On I Ona
  8. TVORCHI
  9. гурт [O]
  10. Шосте чуття

Уже 17 серпня ці виконавці вийдуть на одну сцену разом із хедлайнерами вечора: Тіною Кароль, Pianoбоєм, TAYANNA, O.Torvald, Alyosha, BB, Антитілами, Олегом Скрипкою, Тартаком, Скрябіним, Златою Огнєвіч, MELOVINом та Олександром Пономарьовим.

У 2019 році Ukrainian Song Project відбудеться вже вчетверте. Проєкт допомагає новим співакам та гуртам реалізовувати свій творчий потенціал, а також популяризує українську музику.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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