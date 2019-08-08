On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу

За лічені дні відбудеться масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить амбітний дует On i Ona. Колектив пройшов до фіналу проєкту, де заспіває на одній сцені з відомими зірками.

Дует On i Ona став фіналістом Ukrainian Song Project 2019 і отримав можливість популяризувати свою творчість на сцені зі справжніми зірками українського шоу-бізнесу. Під час гала-концерту вони виступатимуть пліч-о-пліч з хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.

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Знайомство з дуетом On i Ona

On i Ona – дует, який утворився у 2016 році. Його учасники – Олена Жигарева та Олексій Мартиненко. За плечима Олени й Олексія великий сценічний досвід. Їм довелося пройти довгий шлях від бек-вокалістів до фіналістів вокальних телевізійних шоу. Наразі вони намагаються показати власне бачення української музики, саме тому Олена й Олексій об'єдналися у несподіваний дует.

Олега Жигарева брала участь у третьому сезоні проєкту "Голос країни" (2013 рік). Своїм неперевершеним виконанням пісні "Mercy" їй вдалося розвернути усіх зіркових тренерів, але свою участь вона вирішила продовжити у складі команди Святослава Вакарчука. У вокальних двобоях Славко віддав перевагу її конкурентці Вікторії Олізе. Жигареву ж викрав Олег Скрипка. З ним вона дійшла до прямих ефірів.

Також дівчина брала участь у проекті "Панянка-Селянка", де на кілька днів проміняла своє столичне життя на реалії села під Полтавою.

Олексій Мартиненко теж брав участь у проєкті "Голос", але у 2011 році. Парубку вдалося повернути співачок Руслану та Діану Арбєніну, а також Стаса П'єху. Продовжити участь у шоу він вирішив з останнім. Після четвертого прямого ефіру Олексій покинув шоу, поступившись місце іншій підопічній Стаса.

Зазначимо, що кілька років тому Олексій Мартиненко уже пробував свої сили в дуеті. Разом з Мартою Адамчук він виконав пісню "Пробач".

Одним з найбільших майданчиків для виступу за перший рік існування дуету On i Ona стало Співоче поле. Там Олена й Олексій виступили на Великому весіллі від Русского Радио Україна. На одній сцені з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, MONATIK'ом та іншими вони заряджали хорошим настроєм понад 15 тисяч осіб. Там же вони виконали свої пісні "Аура лета" та "Не касаясь".

Влітку цього року фіналісти Ukrainian Song Project 2019 презентували свій перший україномовний альбом "Сторіз". До слова, колектив працює у стилі україномовного ліричного Deep House.

Ми кидаємо виклик усьому несправжньому. Важливо жити тут і зараз, витрачати час не на віртуальні стосунки, розваги, а приділяти увагу близьким, родині, дітям, щоб у наступних поколінь були справжні спогади й емоції, а не віртуальні, породжені соцмережами. Саме тому назва нашого альбому "Сторіз". Ми маємо вибір, на що витрачати свій час. Технології мають бути інструментом, а не метою існування. У планах на найближчі 2 роки виступити на Олімпійському. Музика не має бути деструктивною, все, що ми робимо – не агресія, ми завжди за хороше і за те, що любов врятує цей світ. Любов буває різна і в наших "Stories" кожен може знайти свою.

On i Ona запалять на сцені "Арени Львів" з популярним треком "Точка G".

Олена розповіла, як саме з'явилась ця пісня:

"Я саме повернулась із Грузії під враженнями, з романтичним настроєм. І Льоша каже мені: "я придумав пісню – послухай". То були лише начерки аранжування, мелодія та коротесенькі уривки тексту перемішані з "на-на-на". Але я з перших нот відчула, що це майбутній хіт. Бо крізь ті начерки все одно відчувалось, що у пісні є душа і було зрозуміло про що вона буде, бо вже були ключові фрази "Люби, скільки є сил, люби, не відпусти". Тоді я на емоціях обійняла Льошу і сказала "Ураааа, у нас є ПІСНЯ!". Потім ми написали текст. Багато в ньому засновано на моїх враженнях від поїздки у Грузію (по гарячих слідах). І, до речі, фраза Точка G, для мене насамперед пов‘язана з точкою на мапі – Georgia. Особисто для мене – це країна (мого) кохання. Але головний посил цієї пісні у тому, що наша ерогенна зона, яка дає нам найяскравіші емоції, знаходиться у нас у душі".

Насолоджуйтесь піснею "Точка G":

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