Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

TVORCHI – Мова тіла: дивіться новий кліп гурту, що став відкриттям Нацвідбору

  • 48
Прем'єра від TVORCHI - фото 1
Прем'єра від TVORCHI

Тернопільський гурт TVORCHI, який підкорив глядачів Навідбору на Євробачення 2020, потішив шанувальників новою прем'єрою. Виконавці презентували сонячний кліп на запальну пісню "Мова тіла". Зацініть!

Пісня "Мова тіла" входить до альбому Disco Lights, який TVORCHI випустили у 2019 році. Зараз тернопільський дует активно працює над новою платівкою, куди ввійде й хіт Bonfire. Саме з ним хлопці пройшли у фінал Нацвідбору.

До теми: TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину:

"У той час, коли всі застрягли в карантинних буднях, презентуємо відео "Мова тіла". Це відео – "весна здорової людини", до якої ми звикли: світла, яскрава, наповнена сонцем і коханням. Її тепер так бракує, і саме тому просто зараз – ідеальний момент, щоб "Мова тіла" стала для вас справжнім трампліном весняних емоцій", – прокоментували прем'єру кліпу Джеффрі та Андрій.

Текст і слова пісні "Мова тіла"

ми сам на сам
серед усіх разом,
світло

поміж чужих
на глибині фрази,
стрімко

не треба слів
та не тримай своє
тіло

не розумів
зачарувала мене
ніжно

давай зробим все
без порожніх слів
без пустих обіцянок
і без понтів

зачекай... просто не спіши
зачекай... просто помовчи

Приспів:
мова твого тіла вже давно розказала мені
все що так хотів
мова твого тіла вже давно розказала мені
і більше не треба слів!!!

я добре знаю
лише з тобою
все відчуваю
коли з тобою
2x

хочу розгадати всі твої секрети,
переплелись на стіні
наші силуети

сам не розумів як тебе хотів
для мене загадка
легкість наших тіл

Приспів:
мова твого тіла вже давно розказала мені
все що так хотів
мова твого тіла вже давно розказала мені
і більше не треба слів!!!

я добре знаю
лише з тобою
все відчуваю
коли з тобою

зачекай.....просто не спіши
зачекай......просто помовчи

Приспів:
мова твого тіла вже давно розказала мені
все що так хотів
мова твого тіла вже давно розказала мені
і більше не треба слів!!!

Слухайте також: Ivan NAVI – Холодна ніч

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1207
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
  • 05 травня, 14:00
  • 186
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2272403
Загрузка...
Новини