TVORCHI – Мова тіла: дивіться новий кліп гурту, що став відкриттям Нацвідбору

Тернопільський гурт TVORCHI, який підкорив глядачів Навідбору на Євробачення 2020, потішив шанувальників новою прем'єрою. Виконавці презентували сонячний кліп на запальну пісню "Мова тіла". Зацініть!

Пісня "Мова тіла" входить до альбому Disco Lights, який TVORCHI випустили у 2019 році. Зараз тернопільський дует активно працює над новою платівкою, куди ввійде й хіт Bonfire. Саме з ним хлопці пройшли у фінал Нацвідбору.

До теми: TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину:

"У той час, коли всі застрягли в карантинних буднях, презентуємо відео "Мова тіла". Це відео – "весна здорової людини", до якої ми звикли: світла, яскрава, наповнена сонцем і коханням. Її тепер так бракує, і саме тому просто зараз – ідеальний момент, щоб "Мова тіла" стала для вас справжнім трампліном весняних емоцій", – прокоментували прем'єру кліпу Джеффрі та Андрій.

Текст і слова пісні "Мова тіла"

ми сам на сам

серед усіх разом,

світло

поміж чужих

на глибині фрази,

стрімко

не треба слів

та не тримай своє

тіло

не розумів

зачарувала мене

ніжно

давай зробим все

без порожніх слів

без пустих обіцянок

і без понтів



зачекай... просто не спіши

зачекай... просто помовчи

Приспів:

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

я добре знаю

лише з тобою

все відчуваю

коли з тобою

2x

хочу розгадати всі твої секрети,

переплелись на стіні

наші силуети

сам не розумів як тебе хотів

для мене загадка

легкість наших тіл

2х

Приспів:

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

я добре знаю

лише з тобою

все відчуваю

коли з тобою

2х

зачекай.....просто не спіши

зачекай......просто помовчи

2х

Приспів:

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

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