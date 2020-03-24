TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину: відео

Фіналісти національного відбору України на Євробачення 2020 року, група з Тернополя TVORCHI записали мелодію-джингл з використанням звуків, які ми чуємо під час карантину, і зняли на неї кліп.

Своєю креативною роботою гурт TVORCHI закликав шанувальників дотримуватися карантину і залишатися вдома: "Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто – #залишайсявдома".

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"Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій і залишаємося вдома! Ці кілька днів надихнули нас на музику, яка складається зі звуків карантину: використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шерех поличок, і всього, що оточує нас вдома кожну секунду", – прокоментували своє відео музиканти.

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