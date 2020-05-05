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Ivan NAVI – Холодна ніч: дивіться кліп на новий запальний трек
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Український співак Ivan NAVI представив кліп на нову запальну пісню "Холодна ніч". Слухайте танцювальний хіт та дивіться ефектне відео!
Трек "Холодна ніч" за лічені дні встиг завоювати любов шанувальників, тож Ivan NAVI вирішив потішити також кліпом на новинку. Режисером відео став Володимир Шурубура. Дивіться онлайн новий кліп:
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Текст і слова пісні "Холодна ніч"
Холодна ніч в обіймах теплих
До твоїх пліч торкаюсь я
Ти розкажи мені про себе
Як довго ти до мене йшла
Сьогодні зорі співпали
І ми літали з тобою всю ніч.
Сьогодні нас не відпускали
Зі своїх обіймів неонні вогні,
Неонний дим, лаймовий джин
Прискорює пульс наших судин.
Ми на одній хвилі з тобою
Всю ніч на одній хвилі
Жоден на світі із навігаторів
Не прокладає маршрутів до нас.
Ми на одній хвилі з тобою
Всю ніч на одній хвилі
Цілуй як в останній раз
Приспів:
Холодна ніч в обіймах теплих
До твоїх пліч торкаюсь я,
Ти розкажи мені про себе
Як довго ти до мене йшла
Сьогодні ми малювали
Дотиком пальців на тілі любов.
Сьогодні більш не існує між нами
Ніяких зайвих розмов.
Відсутність годин, відсутність хвилин
Прискорює пульс наших судин.
Ми на одній хвилі з тобою
Всю ніч на одній хвилі
Жоден на світі із навігаторів
Не прокладає маршрутів до нас.
Ми на одній хвилі з тобою
Всю ніч на одній хвилі
Цілуй як в останній раз
Приспів (3).
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