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TVORCHI – Heart of Steel: текст та переклад пісні від України на Євробаченні 2023

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TVORCHI – Heart of Steel: текст і переклад пісні - фото 1
TVORCHI – Heart of Steel: текст і переклад пісні / instagram/spotify TVORCHI

Гурт TVORCHI здобув перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2023, тож саме з піснею "Heart of Steel" представлятиме Україну на міжнародному конкурсі у Ліверпулі. Як звучить хіт та про що йдеться у тексті – дізнавайтесь далі.

17 грудня гурт TVORCHI переміг на Національному відборі на Євробачення 2023, оскільки більшості українців та журі припав до душі трек "Heart of Steel". Радіо MAXIMUM розповідає, про що йдеться у тексті пісні, що звучатиме з головної сцени конкурсу у Ліверпулі.

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Як виникла ідея пісні "Heart of Steel"

Гурт розповідає, що за час повномасштабної війни написав доволі багато треків. Але саме композиція "Heart of Steel" (Серце зі Сталі) зародилась весною під час подій на "Азовсталі".

Ми, як і усі українці, були у новинних пабликах, і натрапили на відео наших захисників, які були на "Азовсталі" – Денис Прокопенко, Калина. Я не міг уявити, як важко їм там і, мабуть, таке враження, що то кінець, але в їхніх очах я бачив вогонь, силу волі і незламність. Від цього в мене проходили мурахи по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню. Усі українці отримали сталеві серця, і увесь світ має брати приклад з нас та об'єднуватися проти зла заради миру, – розповів учасник команди Андрій Гуцуляк в інтерв'ю ТСН.

TVORCHI Heart of Steel, слухайте пісню на Євробачення 2023 онлайн:

Текст і переклад пісні TVORCHI – Heart of Steel:

Оригінал Переклад українською

Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
I cannot explain
Tell you how I feel
Life is just a game
And I'm playing for the win
Don't be scared to say just what you think
Cause' no matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos I got a heart of steel
Don't care what you say
Or how you feel
Oh I got a heart of steel
Oooh
You just like to act a fool
Tryna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Tryna get a reaction
I just hit the action move
You know I can never lose
You like the attention too
This a never been about you
Don't be scared to say just what you think
Cause' no matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos I got a heart of steel
Don't care what you say
Or how you feel
Oh I got a heart of steel
Oooh
Don't care what you say
Or how you feel
Oh I got a heart of steel
Oooh

Інколи доводиться відпускати
Інколи доводиться відводити погляд
Іноді просто потрібно знати
Коли підняти середній палець у повітря
Я не можу пояснити
Скажу тобі, що відчуваю
Життя - це просто гра
І я граю до перемоги
Не бійся говорити те, що думаєш
Бо як би погано не було, але хтось слухає
Байдуже на твої слова
Байдуже на твої почуття
Геть з дороги
Бо у мене серце зі Сталі
Байдуже на твої слова
Чи на твої почуття
У мене серце зі Сталі
Оо
Тобі подобається вдавати дурня
Спробуй дістатись в мою голову
Коли я вмикаю свої фари
Я бачу тебе наскрізь
Спробуй отримати реакцію
Я щойно обрав дію
Ти знаєш, що я ніколи не можу програти
Тобі теж подобається увага
Та це ніколи не було про тебе
Не бійся говорити, що думаєш
Бо як би погано не було, але хтось слухає
Байдуже на твої слова
Байдуже на твої почуття
Геть з дороги
Бо у мене серце зі Сталі
Байдуже на твої слова
Байдуже на твої почуття
У мене серце зі Сталі
Оо
Байдуже на твої слова
Чи на твої почуття
У мене серце зі Сталі
Оо

Євробачення 2023 пройде у Ліверпулі (Велика Британія) від імені України, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею "Stefania" гурту "Kalush Orchestra". Через повномасштабну війну, яку почали російські окупанти, наша країна не могла гарантувати безпеку для проведення цього заходу, тому й було обрано столицю поп-музики – британський Ліверпуль. Час проведення Євробачення 2023: 9 травня – перший півфінал, 11 травня – другий півфінал, 13 травня – фінал. Саме у фіналі гурт TVORCHI виступатиме та побореться за звання переможця.

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