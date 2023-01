TVORCHI – Heart of Steel: текст та переклад пісні від України на Євробаченні 2023

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause' no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This a never been about you

Don't be scared to say just what you think

Cause' no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Oooh

Інколи доводиться відпускати

Інколи доводиться відводити погляд

Іноді просто потрібно знати

Коли підняти середній палець у повітря

Я не можу пояснити

Скажу тобі, що відчуваю

Життя - це просто гра

І я граю до перемоги

Не бійся говорити те, що думаєш

Бо як би погано не було, але хтось слухає

Байдуже на твої слова

Байдуже на твої почуття

Геть з дороги

Бо у мене серце зі Сталі

Байдуже на твої слова

Чи на твої почуття

У мене серце зі Сталі

Оо

Тобі подобається вдавати дурня

Спробуй дістатись в мою голову

Коли я вмикаю свої фари

Я бачу тебе наскрізь

Спробуй отримати реакцію

Я щойно обрав дію

Ти знаєш, що я ніколи не можу програти

Тобі теж подобається увага

Та це ніколи не було про тебе

Не бійся говорити, що думаєш

Бо як би погано не було, але хтось слухає

Байдуже на твої слова

Байдуже на твої почуття

Геть з дороги

Бо у мене серце зі Сталі

Байдуже на твої слова

Байдуже на твої почуття

У мене серце зі Сталі

Оо

Байдуже на твої слова

Чи на твої почуття

У мене серце зі Сталі

Оо