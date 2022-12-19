TVORCHI – Heart of Steel: текст та переклад пісні від України на Євробаченні 2023

Гурт TVORCHI здобув перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2023, тож саме з піснею "Heart of Steel" представлятиме Україну на міжнародному конкурсі у Ліверпулі. Як звучить хіт та про що йдеться у тексті – дізнавайтесь далі.

17 грудня гурт TVORCHI переміг на Національному відборі на Євробачення 2023, оскільки більшості українців та журі припав до душі трек "Heart of Steel". Радіо MAXIMUM розповідає, про що йдеться у тексті пісні, що звучатиме з головної сцени конкурсу у Ліверпулі.

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Як виникла ідея пісні "Heart of Steel"

Гурт розповідає, що за час повномасштабної війни написав доволі багато треків. Але саме композиція "Heart of Steel" (Серце зі Сталі) зародилась весною під час подій на "Азовсталі".

Ми, як і усі українці, були у новинних пабликах, і натрапили на відео наших захисників, які були на "Азовсталі" – Денис Прокопенко, Калина. Я не міг уявити, як важко їм там і, мабуть, таке враження, що то кінець, але в їхніх очах я бачив вогонь, силу волі і незламність. Від цього в мене проходили мурахи по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню. Усі українці отримали сталеві серця, і увесь світ має брати приклад з нас та об'єднуватися проти зла заради миру, – розповів учасник команди Андрій Гуцуляк в інтерв'ю ТСН.

TVORCHI – Heart of Steel, слухайте пісню на Євробачення 2023 онлайн:

Текст і переклад пісні TVORCHI – Heart of Steel:

Оригінал Переклад українською Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause' no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This a never been about you

Don't be scared to say just what you think

Cause' no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Oooh Інколи доводиться відпускати

Інколи доводиться відводити погляд

Іноді просто потрібно знати

Коли підняти середній палець у повітря

Я не можу пояснити

Скажу тобі, що відчуваю

Життя - це просто гра

І я граю до перемоги

Не бійся говорити те, що думаєш

Бо як би погано не було, але хтось слухає

Байдуже на твої слова

Байдуже на твої почуття

Геть з дороги

Бо у мене серце зі Сталі

Байдуже на твої слова

Чи на твої почуття

У мене серце зі Сталі

Оо

Тобі подобається вдавати дурня

Спробуй дістатись в мою голову

Коли я вмикаю свої фари

Я бачу тебе наскрізь

Спробуй отримати реакцію

Я щойно обрав дію

Ти знаєш, що я ніколи не можу програти

Тобі теж подобається увага

Та це ніколи не було про тебе

Не бійся говорити, що думаєш

Бо як би погано не було, але хтось слухає

Байдуже на твої слова

Байдуже на твої почуття

Геть з дороги

Бо у мене серце зі Сталі

Байдуже на твої слова

Байдуже на твої почуття

У мене серце зі Сталі

Оо

Байдуже на твої слова

Чи на твої почуття

У мене серце зі Сталі

Оо

Євробачення 2023 пройде у Ліверпулі (Велика Британія) від імені України, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею "Stefania" гурту "Kalush Orchestra". Через повномасштабну війну, яку почали російські окупанти, наша країна не могла гарантувати безпеку для проведення цього заходу, тому й було обрано столицю поп-музики – британський Ліверпуль. Час проведення Євробачення 2023: 9 травня – перший півфінал, 11 травня – другий півфінал, 13 травня – фінал. Саме у фіналі гурт TVORCHI виступатиме та побореться за звання переможця.

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