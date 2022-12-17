Нацвідбір Євробачення 2023: результати голосування, хто переміг у фіналі

Фінал Національного відбору на Євробачення 2023, у якому за путівку до Ліверпулю змагалися десять учасників, уже закінчився і ми знаємо результати голосування суддів та глядачів. Україна зробила вибір та вибрала представника на міжнародний конкурс!

Фіналістам Нацвідбору на Євробачення 2023 потрібно було здобути максимальну підтримку суддів і глядачів, однак голосування українців було пріоритетним.

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За підсумками виступів конкурсантів журі Юлія Саніна, Тарас Тополя та Джамала виставили конкурсантам бали від одного до десяти. Голоси глядачів також перевели в 10-бальну систему.

Результати Нацвідбору на Євробачення 2023

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал Moisei 1 6 7 OY Sound System 5 2 7 DEMCHUK 7 4 11 Jerry Heil 8 9 17 FIINKA 6 7 13 KRUTЬ 10 8 18 Tember Blanch 2 3 5 Angelina 3 1 4 2TONE 4 5 9 TVORCHI 9 10 19

Отож, переможцями Нацвідбору на Євробачення 2023 став гурт TVORCHI. Саме вони представлять Україну в Ліверпулі з піснею "Heart of Steel​". Вітаємо!

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

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