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Дві країни відмовились від Євробачення 2023: в чому причина

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Євробачення 2023: дві країни відмовились брати участь - фото 1
Євробачення 2023: дві країни відмовились брати участь

Євробачення 2023 після перемоги України все ж пройде у британському Ліверпулі. І це створило певні складнощі для учасників, тож дві країни відмовились долучитись до пісенного конкурсу в наступному році.

Чорногорія та Північна Македонія відмовились брати участь у Євробаченні 2023 у Ліверпулі через те, скільки коштів їм довелося б заплатити. Відзначається, що саме мовники сплачують внесок за участь у конкурсі, але сума залежить від розмірів країни, пише BBC.

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Деякі держави попросили збільшити ці суми після того, як росії заборонили брати участь через вторгнення в Україну. Оскільки країна-агресор була великим вкладником, тож і вартість організації конкурсу виросла після її виключення.

Крім значних витрат на реєстраційні збори, а також витрат на перебування у Великій Британії, ми теж зіткнулись ще з відсутністю інтересу з боку спонсорів, тож вирішили спрямувати наявні ресурси на фінансування поточних та запланованих національних проєктів, – пояснює громадський мовник Чорногорії RTCG.

Дві країни відмовились від Євробачення 2023: в чому причина - фото 514523

Додамо, що загальна сума для всіх залучених мовників до Євробачення складає приблизно 5 мільйонів фунтів стерлінгів, але те, скільки платить кожен учасник, залишається у таємниці. Відомо, що й інші країни розглядали вихід з конкурсу через додаткові витрати. Очікується, що BBC заплатить від 8 до 17 мільйонів фунтів стерлінгів за організацію заходу від імені України у Ліверпулі у травні 2023 року.

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