Як зненавидіти Будапешт: інструкція, яку не варто застосовувати

Будапешт – столиця Угорщини, яка стоїть на річці Дунай. Це красиве та величне місто притягує не лише своєю архітектурою, а й колоритною кухнею. Радіо МАКСИМУМ розповість, як не зіпсувати враження від подорожі та на що варто звернути увагу перед тим, як вирушати за кордон.

Безвізовий режим відкрив для українців велику кількість кордонів, але це зовсім не означає, що наших співвітчизників з радістю зустрічають в кожній країні. І якщо вам обридли польські міста – заплануйте подорож до Угорщини, а зокрема – до Будапешта.

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Плануємо маршрут

Найкомфортнішими засобами добирання до Будапешта можна назвати автомобіль та автобус. Відстань до столиці Угорщини чимала, тому для економії коштів краще користуватися сервісом BlaBlaCar (не важливо, водій ви чи пасажир). Коштуватиме пасажиру така мандрівка від 500 гривень в одну сторону. Автобусна подорож, до прикладу, зі Львова обійдеться вам у понад 1100 гривень в одну сторону.

Грамотно спланований маршрут – половина успіху

Сухі цифри: автомобільний проїзд в обидві сторони обійдеться від 1000 гривень, автобусний – у понад 2200 гривень. Економія складе понад 1000 гривень (за них можна буде заночувати в місті).

Де заночувати?

Найбюджетніші номери в хостелі обійдуться вам у 220 гривень. За ці гроші у Будапешті вам запропонують заночувати у 8-місному номері.

Бронюйте номери під вечір, щоб отримати суттєву знижку / Booking

Лайфхак: не поспішайте бронювати житло завчасно, адже ввечері ціни можуть впасти на номери, які не заселили.

Таким чином вам вдасться за 23 євро (близько 680 гривень) заночувати в номері на двох.

Де краще попоїсти?

Будапешт задовольнить будь-кого, адже тут можна посмакувати як популярними стравами зі всього світу, так і місцевими смаколиками, які щедро заправлені паприкою (гострою та не дуже). Сподобалося те, що біля більшості закладів стоять меню, де ви можете ознайомитися не лише з переліком страв, а й глянути на ціни. Зауважу, що місцева кухня надзвичайно смачна та ситна, тому одразу ж наголошуємо на тому, що потрібно спробувати саме її. Скуштуйте паприкаш і гуляш – не пошкодуєте!

Спробуйте традиційні угорські страви / Theadore Adventures

Обід на двох обійшовся в 17 євро (близько 530 гривень).

Що обов'язково треба побачити?

Не полінуйтеся піднятися до Замку Буди. Він вражає своєю величчю та красою. Якщо хочете насолодитися найкращим краєвид на місто – зайдіть до Рибацького Бастіону. Будівля парламенту Угорщини також варта вашої уваги. До слова, також можна потрапити всередину, але про це трішки згодом. Надзвичайно красиво зустрічати схід сонця на Площі Героїв. Саме тоді вона буде порожньою, а отже – на ваших фото не буде юрби туристів. Не варто забувати й про Дунай. Прогуляйтеся набережною та мостами, які йдуть через цю річку. До слова, ввечері мости красиво підсвічують, тому рекомендую не сидіти в готельному номері. І ще наполегливо пропоную навідатися до зоопарку. Ідеально він підійде для тих, хто приїхав до Будапешта з дітьми.

Площа Героїв у Будапешті

Що треба привезти з подорожі?

Кожна подорож традиційно супроводжується покупкою сувенірів і подарунків для себе та своїх рідних і близьких. Що ж обов'язково потрібно привезти з Будапешта? Візьміть кілька мішечків паприки, щоб готувати вдома такі ж ароматні та смачні страви. До смаколиків рекомендуємо взяти угорського вина. Воно смачне та не сильно вдарить по кишені. Також туристи везуть вироби зі шкіри, дерева та кераміки. Ви не повірите, але в Будапешті шалено популярний кришталь, тому не дивуйтеся, якщо побачите не одну крамницю, де продають вази, келихи та інших посуд з кришталю. А ще прихопіть лікер Unicum (за смаком дещо нагадує німецький Jägermeister).

Привезіть з Будапешту паприку / thefidgetyfoodie

Як не зіпсувати враження від подорожі

Грамотне бронювання транспорту та житла

Якщо ви наважилися мандрувати BlaBlaCar'ом – обирайте лише досвідчених водіїв з хорошим рейтингом. Також рекомендую звернути увагу на те, коли він був у мережі востаннє, адже є ймовірність, що ваш водій нікуди не поїде. Як тільки ви забронювали авто – зв'яжіться з водієм, щоб уточнити час, дату, місце відправлення та вартість поїздки (на жаль, часто інформація не відповідає дійсності).

Подорожі BlaBlaCar'ом суттєво зекономлять вам гроші / Tech

З житлом усе значно простіше – бронюйте, але уважно дивіться, щоб до вартості проживання не було включене, до прикладу, прибирання. Останнє може обійтися втричі дорожче, ніж саме ночування.

Розставляння пріоритетів: заклади, музеї, атракції

У середньому вартість екскурсії обійдеться в 9 євро. Щоправда, навідування парламенту Угорщини коштує 300 гривень для мешканців ЄС, а от для тих, хто не є мешканцем ЄС – уже 600. Отакі-то пироги. Те ж стосується фунікулера, який їде до Замку Буди. Поїздка в дві сторони не вельми дешева, тому не полінуйтеся пройтися 10 хвилин під гору. Це й для здоров'я корисно ;)

Місто прокидається доволі пізно

Більшість закладів / музеїв / атракцій починають свою роботу з 10 ранку, тому туристам-жайворонкам доводиться просто прогулюватися містом. Тішить те, що поїсти можна смачну випічку, яка продається в пекарнях. Там же й можна випити каву. Але зачинені заклади та місцини засмучують, адже, пардон, навіть не буде куди сходити до туалету. Громадських вбиралень не так уже й багато.

Парламент у Будапешті

Оплачуйте проїзд у громадському транспорті

Ясна річ, що оплачувати за проїзд потрібно. Втім, не всі туристи до цього ставляться серйозно. Якщо в Римі за два дні я не побачив жодного контролера, то в Будапешті у вагон метро працівники зайшли вже на наступній зупинці після мене. Не обійшлося й без штрафів: в моєму вагоні було троє "зайців". Щоправда, суми штрафу не можу назвати, адже ніде не було відповідної інформації, на відміну від українського громадського транспорту.

Вечірній Будапешт / Forever Twenty Somethings

Будапешт – надзвичайно красиве місто, яке обов'язково варто побачити. Насолоджуйтесь ним, але будьте готовими до того, що вам не всюди будуть раді, що обслуговування дещо кульгає, що ваша англійська мова буде зрозуміла не всім (угорці – народ гордий).

Лазур Назарій

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