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Тривалість вашого сну може свідчити про загрозу розвитку діабету: перевірте себе
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Учені констатують наявність зворотної залежності між тривалістю сну та рівнем цукру в крові людини. Це дозволить передбачити, чи загрожує вам розвиток діабету 2 типу.
Фахівці наголошують, що дефіцит сну або безсоння можуть сильно вплинути на здоров'я. Наприклад, при цьому підвищується ризик розвитку діабету 2 типу, пише Express.
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У ньому опублікували дослідні дані, що пояснюють, як можуть бути пов'язані схильність захворювання діабетом 2 типу і тривалість сну.
- Люди до 40 років особливо сильно ризикують стати діабетиками, якщо їх сон недостатній. Ця категорія людей має на 31% більше шансів захворіти на діабет, ніж ті, хто достатньо часу приділяє сну.
- Люди віком від 41 до 65 років з безсонням мають на 24% вищий ризик дістати діабет, ніж їх ровесники без такої проблеми.
Для людей, які страждають від безсоння 4 роки, ризик діабету підвищується на 14%, для страждаючих не менш як 8 років – уже на 50 відсотків.
"Недостатня тривалість глибокого сну змінює те, як організм переробляє глюкозу, і хронічний дефіцит сну є істотним чинником ризику збільшення ваги, розвитку інсулінорезистентності та діабету 2 типу", – наголошують науковці.
Дефіцит сну може стати причиною розвитку діабету 2 типу / Фото Unsplash
Також дослідники запропонували оцінити результати експериментів, учасники яких піддавалися обмеження сну. Ці дані свідчать, що недостатня тривалість сну негативно впливає на метаболізм глюкози, включаючи зниження толерантності до глюкози та чутливості до інсуліну. Ще один наслідок недосипання – розвиток нейроендокринних порушень: падіння рівня гормону лептину та підвищення рівня гормону греліну, наслідком чого стають підвищений голод і апетит, переїдання, збільшення ваги.
"Навіть часткове недосипання протягом однієї ночі може підвищувати рівень цукру в крові та збільшує ризик інсулінорезистентності", – попереджають наукові фахівці.
Найбільш сильно до розвитку діабету 2 типу схильні люди, які зазвичай сплять менш як 5 годин на добу, резюмували дослідники.
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